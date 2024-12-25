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أوكرانيا تتسلم من لاتفيا 612 مركبة مصادرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليون يورو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

أوكرانيا تتسلم من لاتفيا 612 مركبة مصادرة بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليون يورو

أوكرانيا ـ أرشيفية
أوكرانيا ـ أرشيفية
أ ش أ
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تسلمت أوكرانيا من لاتفيا، أمس الثلاثاء، 612 مركبة مصادرة من سائقين غير منضبطين بقيمة إجمالية تبلغ 2.25 مليون يورو.
وأوضحت وكالة الأنباء "يوكراين فورم" الرسمية الأوكرانية أنه في 16 فبراير 2023، أقر برلمان لاتفيا بالإجماع على تعديلات في قانون دعم المدنيين الأوكرانيين بطريقة سريعة، مضيفة أن هذه التعديلات سمحت بنقل المركبات، التي أصبحت ملكاً للدولة في لاتفيا بما في ذلك تلك المصادرة من السائقين غير المنضبطين، إلى أوكرانيا. 
ولفتت الوكالة إلى أنه منذ دخول التعديلات حيز التنفيذ، اتخذت الحكومة اللاتفية عدة قرارات بتسليم السيارات المصادرة إلى أوكرانيا، مشددة على أنه تم تسليم ما مجموعه 612 مركبة بقيمة تقدر بنحو 2.25 مليون يورو إلى أوكرانيا.
وأوردت "يوكراين فورم"، أنه في عام 2023، نقلت لاتفيا أكثر من 270 مركبة مصادرة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليون يورو.

أوكرانيا لاتفيا الحكومة اللاتفية

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