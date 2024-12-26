قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا والدولار في سقوط مستمر
رد الإفتاء على شخص توضأ للصلاة ثم تناول سيجارة.. فهل يعيد الوضوء؟
دعاء المغفرة والرزق مع نهاية 2024.. باقي 8 أيام لوداعها فلا تغفله
أمطار ورياح .. تحذير جديد من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الخميس
الخطوط الجوية اليابانية تتعرض لهجوم إلكتروني .. تفاصيل
اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة
اغفر كل ذنوبك عند سماع الأذان بدعاء واحد.. أوصى به الرسول
إطلالة خطفت الأنظار..محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع زوجته وبناته
فى رحلة البحث عن التريند.. بلوجرز 2024 بين الشهرة والمحاكم
موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام
مستواه لا يليق بالنادي.. لاعب الزمالك السابق ينتقد محمد عواد
مقضينها تنظير.. سلمى أبو ضيف توجه رسالة لمنتقديها على السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
×

يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة  لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

تكنولوجيا المعلومات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم يستفز جمهور الاهلي بصورته مع نجم الزمالك

محطة السكة الحديد

الداخلية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن منشور عن بيع مناديل مخدرة في محطات السكة الحديد

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

كلية الشرطة

اليوم.. الإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

أمطار ورعد

موجة طقس غير مستقرة.. معلومات عن المرتفع السيبيري الذي يضرب مصر خلال أيام

حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

البسو تقيل .. حالة الطقس اليوم الخميس والجمعة على القاهرة والإسكندرية ومحافظات مصر

موجة برد قارس

الأرصاد تحذر من موجة برد قارس تضرب البلاد

منشور القطارات

مصدر أمني يكشف حقيقة بيع مناديل لتخدير الفتيات بالسكك الحديدية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

امتحانات نصف العام 2025 |تنبيهات وممنوعات يجب على الطلاب مراعاتها في اللجان

الدكتور مصطفى مدبولي

الأسرع في جلب العملة الصعبة.. مدبولي: وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جدا في قطاع السياحة

التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي

بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. الأحد

بالصور

إطلالة ساحرة لـ جورجينا وكريستيانو رونالدو في احتفالات الكريسماس

جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو

إطلالة جريئة.. نسرين طافش تخطف الأنظار بشورت قصير في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

الكريسماس بأزياء غريبة.. ياسمين رئيس ودينا الشربيني بإطلالات مفاجئة

الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة
الكريسماس بأزياء غريبة: ياسمين رئيس ودينا الشربيني تظهران بإطلالات مفاجئة

بعد تعرضها للتنمر.. إيمان أيوب تظهر مع ابنتها عائشة

إيمان أيوب وابنتها عائشة
إيمان أيوب وابنتها عائشة
إيمان أيوب وابنتها عائشة

فيديو

راغب علامة

بعد مكالمة هاتفية.. هجوم على مدرسة راغب علامة في بيروت

توقعات برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 : التحكم في الضغط

ارتباط احمد العوضي

مش هترهبن أكيد.. تعليق أحمد العوضي على ارتباطه بعد ياسمين عبدالعزيز

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل امتحانات نصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: العبادات في عصر الذكاء الاصطناعي

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية

مجدي أبو زيد

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: نجاحات قمة دول الثماني بين الطموحات والتحديات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: غليان في العالم!

المزيد