يمناسية العيد القومي.. المحافظ يشهد الأوبريت الاستعراضي الغنائي "ياريتني من بورسعيد"

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي ( ياريتني من بورسعيد) علي مسرح قصر ثقافة بورسعيد، في إطار الاحتفال بعيد النصر (العيد القومي لمحافظة بورسعيد ٢٣ ديسمبر ).

كما حضر العرض الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والكاتب محمد ناصف رئيس هيئة قصور الثقافة ووسام العزوني مدير عام فرع ثقافة بورسعيد إخراج المخرج محمد الدسوقي، وضيوف شرف الاحتفال الفنانة هاجر عفيفي والفنان سعيد صديق و الفنان القدير طارق دسوقي والفنان جلال العشري

حبشي يشيد بمستوى العروض الفنية

وأشاد محافظ بورسعيد، بالأوبريت الغنائي، الذي جسد جهود المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي، وبسالة الشعب البورسعيدي في مواجهة قوى الاحتلال.

وأشار إلى هذه العروض الفنية اوالثقافية تساعد الأجيال الواعدة الذين لم يحضروا هذه الأحداث الوطنية العظيمة في أن يستلهموا منها قيمة الولاء والانتماء وحب الوطن، وتغرس بداخلهم الدفاع عن الوطن بكل غال و ثمين.