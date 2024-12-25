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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

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أخبار تهمك| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار

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نهلة إبراهيم
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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4262 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3730 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3197 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 29840 جنيها.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.98 جنيه للبيع و50.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 53.04 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 63.90 جنيه للبيع، و63.71 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:
سعر الريال السعودي 13.59 جنيه للبيع، و13.58 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:
سعر الدينار الكويتي 165.36 جنيه للبيع، و164.98 جنيه للشراء.


و كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم  أجواء شتوية، وهناك منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، وأن البلاد تشهد اليوم درجات حرارة 20 درجة، وهذه الحالة تعتبر مناسبة لهذا التوقيت من العام.

ولفتت إلى أن البلاد في فترة الليل المتأجر تشهد انخفاضات كبيرة، ودرجات الحرارة تسجل 10 درجات، وهناك تكون للصقيع على الزراعات الموجودة في وسط سيناء، والوادي الجديد وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن البلاد تتأثر برياح تكون مصاحبة للرمال والأتربة، وأن سرعات الرياح تكون بين الـ 30 و40 كيلو مترا على الساعة، وأن الأتربة قد تصل للقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وبعض المناطق بالصعيد.
 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 19 10
بنها 20 11
دمنهور 19 09
وادى النطرون 20 10
كفر الشيخ 18 12
المنصورة 18 12
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 20 11
طنطا 19 11
دمياط 20 13
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 20 10
السويس 20 11
العريش 21 08
رفح 20 08
رأس سدر 22 10
نخل 20 02
كاترين 13 01
الطور 21 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 23 14
الإسكندرية 19 11
العلمين 18 10
مطروح 18 10
السلوم 17 11
سيوة 17 08
رأس غارب 22 13
الغردقة 26 12
سفاجا 23 12
مرسى علم 23 13
الشلاتين 25 15
حلايب 23 16
أبو رماد 24 14
رأس حدربة 22 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 20 05
سوهاج 21 08
قنا 22 09
الأقصر 22 08
أسوان 23 10
الوادى الجديد 21 05
أبوسمبل 24 09

الأرصاد أسعار العملات العظمى الطقس أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الدولار سعر الدولار اليوم درجات الحرارة سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 الذهب

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