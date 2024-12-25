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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الصف الأول للمعهد الفنى التمريض

مستشفي التأمين ببني سويف
مستشفي التأمين ببني سويف
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بنى سويف سير امتحانات الصف الاول للمعهد الفنى للتمريض، والتي بدأت منذ الأحد الماضي 22 ديسمبر الجاري وتختتم فى الـــ 8 من يناير المقبل  ،موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة ، مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده د. محمد فؤاد عبد الفتاح مدير فرع للتأمين الصحي ببنى سويف،و فى إطار توجيهات د.أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، وإشراف د.فاتن عمارة مدير عام الادارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وتضمن الإشارة إلى تفقد سير الامتحانات ، حيث أدت طالبات الصف الاول بالمعهد الفنى للتمريض   الامتحان في مادة " علوم إنسانية وآداب مهنة " يوم الأحد ومادة "التشريح " يوم الثلاثاء من إجمالي  8مواد مقررة على  الصف الأول للمعهد.

وخلال تفقده  لسير الامتحانات،  تجول مدير التأمين داخل لجان الامتحان وعددها 2 لجنة بإجمالي 32 طالبة،  اطمأن على توافر كافة المتطلبات اللازمة لأداء  الامتحانات في جو هادئ ومنتظم يساعد الطلبة في تحقيق المرجو منهم من تفوق وتميز،مستفسراً من الطالبات عما إذا كانت هناك أية عوائق أو مشكلات تواجه سير الامتحانات ، مشدداً على الالتزام  بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،وذلك في حضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب ،الأستاذة فاطمة محمود مدير المعهد.

كما أشار "فؤاد" إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، و توفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان حيال أية مواقف أو حالات طارئة داخل اللجان التي تم  تزويدها وتجهيزها  بكافة احتياجاتها.

بني سويف محافظة بني سويف التامين الصحي

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