إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على صحراوي بني سويف

أصيب 9 أشخاص بينهم 6 أطفال، اليوم الخميس في حادث تصادم سيارة سوزوكي 7 راكب مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين قصر الباسل إتجاه القاهرة، بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة سيارة سوزوكي 7 راكب مع أخرى نقل بعد كمين بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين قصر الباسل إتجاه القاهرة، بدائرة المحافظة.

وتم التوجيه بسرعة وإنتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

انتقلت 3 سيارات تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم مريم خالد شحاتة 4 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وغادة رضا محمد، 14 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، ومنه خالد شحاته 11 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمود ربيع ابراهيم 21 سنة، مصابًا بجرح بالوجة 6 سم، وراندا رضا محمد 23 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، وعلى ربيع أحمد يبلغ من العمر عامين، مصابًا بكدمات وسحجات، ومحمود أحمد عمر 7 سنوات، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وفاتن رضا محمد 27 سنة مصابة بكدمات بالجسم، وعبده خالد شحاته تبلغ من العمر عامين مصابًا باشتباه نزيف داخلى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.