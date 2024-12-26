موضوع عائلي 3.. رانيا يوسف تطرد ماجد الكدواني وسماء إبراهيم من الشقة

طرحت منصة شاهد في الساعات الأولي من صباح اليوم ، الحلقات الاولي من مسلسل " موضوع عائلي 3 “ ، حيث حملت الحلقات العديد من الأحداث الكوميدية .

وشهدت الحلقات الأولي والثانية عدد من الأحداث ، ومنها قيام رانيا يوسف بطرد ماجد الكدواني وشقيقته سماء إبراهيم من شقتهم لرغبتها في الانتقام من ابن خالتها “ ماجد الكدواني ” ، كما دخلت رنا رئيس في أزمة مع الضرائب .

مسلسل موضوع عائلي 3

يضم المسلسل في بطولته إلى جانب ماجد الكدواني كلا من نور، رنا رئيس، محمد شاهين، محمد رضوان، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد القس، ، كما انضمت الي هذا الجزء الفنانة رانيا يوسف .

المسلسل من تأليف محمد عز، كريم يوسف، أحمد الجندي، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي.

حرص فريق عمل مسلسل موضوع عائلي 3، على إهداء العمل إلي الفنانة الراحلة لبني محمود ، والتي شاركت في بطولة الأجزاء السابقة قبل وفاتها .

وبجانب الإهداء الذي حرص فريق العمل علي اهداءه للراحلة في تتر النهاية ، فقد ضم العمل مشهد لفريق العمل داخل المقابر وظهرت مشاهدة سابقة للفنانة لبني محمود .