محافظ القليوبية: نسعى للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية باليونسكو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لبحث الخطوات التنفيذية اللازمة لتسجيل محافظة القليوبية ضمن شبكة المدن الإبداعية التي تنضوي تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

يهدف هذا الانضمام إلى تعزيز مكانة القليوبية كمركز للإبداع والابتكار، وتسليط الضوء على تراثها الثقافي الغني، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد محافظ القليوبية، أن أهمية الانضمام إلى الشبكة هي تعزيز التعاون الدولي فيتيح الانضمام إلى الشبكة الفرصة للتعاون مع مدن أخرى حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الإبداع، والحفاظ على التراث الثقافي حيث يساهم في حماية وصون التراث الثقافي للمحافظة، مثل الحرف اليدوية التقليدية والعمارة التراثية ودعم الاقتصاد الإبداعي حيث يساهم في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل.

ونوه محافظ القليوبية بأن المحافظة تتمتع بموارد إبداعية غنية، منها الحرف اليدوية: تشتهر القليوبية بعدة حرف يدوية تقليدية، مثل صناعة السجاد وصناعة الأثاث من الجريد وصناعة الحناء والعمارة التراثية: تتميز مدينة القناطر الخيرية بعمارتها الفريدة، والتي تعتبر نموذجًا بارزًا للعمارة الإسلامية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل متخصص من المحافظة وجامعه بنها لإعداد الملف الخاص بتسجيل محافظة القليوبية ضمن شبكة المدن الإبداعية باليونسكو، وسيتم العمل على تسليط الضوء على الموارد الإبداعية للمحافظة، وإبراز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.