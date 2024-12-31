دعاء نهاية عام 2024 يجعله آخر الأحزان.. اغتنمه بـ4 كلمات إلى المغرب

لاشك أن دعاء نهاية عام 2024 م هو أكثر ما يبحث عنه الجميع الآن، فحتى نفتح صفحة جديدة بالعام الجديد 2025 م ينبغي أن نغلق صفحات هذا العام المنصرم، الذي حزم شهوره وأسابيعه وحتى أيامه ولم يتبق منه سوى ساعات قليلة، لذا علينا اغتنامها من خلال دعاء نهاية عام 2024 م ، والذي يعد من أفضل الأمور التي يودع بها الإنسان عام يمضي، ليستقبل عام جديد بأقدار أجمل ، لذا في هذا الوقت من العام وحيث لم يتبق على العام الجديد سوى ساعات ، ومن ثم فإن هذه الساعات القليلة موضع دعاء نهاية عام 2024 الميلادي، ، ومن هنا فلدينا فرصة بترديد دعاء نهاية عام 2024 من الآن وحتى مغرب اليوم الثلاثاء ، للتخلص من همومنا وأحزاننا ، حيث إن بترديد دعاء نهاية عام 2024 هو السبيل للنجاة وبه يفك الله الكرب ويضع نهاية لكل المنغصات.

دعاء نهاية عام 2024

اللهم اجعله آخر الأحزان.

اللهم اجعله نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.

اللهم اجعل نهاية هذا العام جميلا.

اللهم في نهاية عام 2024 اجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في العام القادم و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

اللهم اختم لنا عامنا بالصالحات وبارك لنا في العام الجديد واجعل الفرح واليسر فيها.

اللهم في نهاية عام 2024 أعنّي واجعل نهاية جهدي فيه فرح.

اللهم وفقني و يسّر أمري و بشرني بما انتظره.

أدعية نهاية العام

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ما عملتُ من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمتَ عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إنِّي أستغفرك منه فاغفر لي.

اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. ثلاث مرات.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي، وَجَهْلي، وَإسْرَافِي في أمْرِي، ومَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جَدّي، وَهَزْلي، وَخَطَئي، وَعَمْدي، وَكُلُّ ذلكَ عِنْدِي.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ، وَمَا أخَّرْتُ، وَمَا أسْرَرْتُ، وَما أعْلَنْتُ وَمَا أنْتَ أعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأنْتَ المُؤَخِّرُ، وأنْتَ على كل شيء قَدِيرٌ .

اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرّ مَا لَمْ أعْمَلْ.

اللَّهُمَّ إني أعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عافيتك، وَفَجْأةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ.

اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

ربنا اكتب لنا في العام الذي مضى حسنة، واقبل منا أعمالنا وطاعاتنا.

اللهم لا تجعلنا من النادمين .

موعد دعاء نهاية عام 2024

لاشك أنه حان موعد تريد دعاء نهاية عام 2024 م ، حيث إن اليوم الثلاثاء يوافق 31 ديسمبر لعام 2024 م وهو آخر يوم في عام 2024 م، والذي ينتهي مع غروب شمس اليوم ، لتبدأ أولى ليالي العام الجديد 2025 م فيما يبدأ أول أيام العام الجديد 2025 غد يوم الأربعاء ليوافق الأول من يناير لعام 2025 الميلادي، وهذا يعني أنه حان وقت ترديد دعاء نهاية عام 2024 واغتنامه بأفضل الصيغ الجامعة للخيرات والبركات ، والواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بل إنه لم يتبق من وقت دعاء نهاية عام 2024 م سوى أقل من 13 ساعة من الآن وإلى مغرب اليوم الثلاثاء .