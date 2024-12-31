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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

زوجة تشكو رفض زوجها دخول أهلها المنزل.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد
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في استفسار أثار اهتمام الجمهور، توجهت سيدة بسؤال إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  حيث قالت: "زوجي يرفض دخول أهلي المنزل.. فما حكم الشرع في ذلك؟".

رد الشيخ عويضة عثمان مؤكدًا أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل بين الطرفين، مشددًا على أهمية أن يعرف كل طرف حقوقه وواجباته داخل العلاقة الزوجية.

 وأوضح أن للزوج الحق الشرعي في تحديد من يدخل منزله، باعتبار أن البيت ملك له، ولكن هذا الحق يجب أن يُمارس بحكمة وتفاهم، وليس بأسلوب قاسٍ قد يضر بالعلاقة الزوجية.

وأضاف الشيخ: "من المهم أن تكون قرارات الزوج مدروسة بعناية، لأن منع أهل الزوجة من زيارة منزلها قد يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية سلبية على الزوجة، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقة الزوجية بمرور الوقت".

 كما أكد أن تمسك الزوج بحقه دون اعتبار لمشاعر الطرف الآخر قد يولد إحباطًا وغضبًا لدى الزوجة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على حياتهما المشتركة ومستقبل أسرتهما، بما في ذلك الأطفال.

وفي سياق حديثه، أشار الشيخ عويضة إلى أهمية البحث عن التراضي بين الزوجين، موضحًا أن التنازل أحيانًا عن بعض الحقوق يمكن أن يكون أفضل من التمسك بها، إذا كان ذلك يخدم مصلحة العلاقة الزوجية. 

واستشهد بقول الإمام ابن قتيبة في كتابه "عيون الأخبار": "هل تريدون الحق أم ما هو أفضل من الحق؟"، ليؤكد أن الحفاظ على المودة والرحمة بين الزوجين يتطلب أحيانًا تنازلات متبادلة من الطرفين.

وأشار الشيخ إلى أن بناء علاقة زوجية ناجحة يعتمد على تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، مشددًا على أن التفاهم والتضحية هما أساس الحياة الزوجية السعيدة، وأن المودة والرحمة لا تتحققان فقط بإحقاق الحقوق، بل بالتفاهم والمرونة في التعامل مع الشريك.

دار الإفتاء الحياة الزوجية المشاكل الزوجية الشيخ عويضة عثمان

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