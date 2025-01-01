شريحة eSIM وتطبيق تليفوني .. سجل الآن بأسهل طريقة

مع الإعلان عن إطلاق تطبيق تليفوني Telephony الذي يوفر إمكانية التسجيل أون لاين والاستعلام عن الرسوم المستحقة للهواتف المستوردة، وسدادها أونلاين، بدأ كثير من مستخدمي الشريحة الجديدة eSIM في البحث عن طريقة التسجيل عبر تطبيق تليفوني.

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طريقة تسجيل eSIM عبر تطبيق تليفوني

تحميل تطبيق تليفوني على الهاتف الذي يعمل بشريحة eSIM الجديدة

إنشاء حساب جديد

تسجيل البيانات المطلوبة

كتابة الرقم التسلسل IMEI

اضغط على تأكيد تسجيل البيانات

دفع الرسوم المطلوبة

رقم IMEI

رقم IMEI مكون من 15 رقمًا مميزًا لكل هاتف

ويجري تسجيله لدى مقدمي خدمات المحمول بمجرد إجراء الهاتف لاتصال هاتفي أو إرسال رسالة نصية SMS.

مخرج كل شريحة اتصال في الهواتف التي تدعم تشغيل شريحتين SIM وكذلك الشرائح الافتراضية eSIM، تحمل رقم IMEI مستقلًا.