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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

شريحة eSIM وتطبيق تليفوني .. سجل الآن بأسهل طريقة

شريحة eSIM وتطبيق تليفوني الجديد.. التسجيل بطريقة بسيطة الآن
شريحة eSIM وتطبيق تليفوني الجديد.. التسجيل بطريقة بسيطة الآن
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مع الإعلان عن إطلاق تطبيق تليفوني Telephony الذي يوفر إمكانية التسجيل أون لاين والاستعلام عن الرسوم المستحقة للهواتف المستوردة، وسدادها أونلاين، بدأ كثير من مستخدمي الشريحة الجديدة eSIM في البحث عن طريقة التسجيل عبر تطبيق تليفوني.

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طريقة تسجيل eSIM عبر تطبيق تليفوني

  • تحميل تطبيق تليفوني على الهاتف الذي يعمل بشريحة eSIM الجديدة
  • إنشاء حساب جديد
  • تسجيل البيانات المطلوبة
  • كتابة الرقم التسلسل IMEI
  • اضغط على تأكيد تسجيل البيانات
  • دفع الرسوم المطلوبة
  • رقم IMEI
  • رقم IMEI مكون من 15 رقمًا مميزًا لكل هاتف

ويجري تسجيله لدى مقدمي خدمات المحمول بمجرد إجراء الهاتف لاتصال هاتفي أو إرسال رسالة نصية SMS.

مخرج كل شريحة اتصال في الهواتف التي تدعم تشغيل شريحتين SIM وكذلك الشرائح الافتراضية eSIM، تحمل رقم IMEI مستقلًا.

ESIM تطبيق تليفوني تليفوني طريقة تسجيل eSIM عبر تطبيق تليفوني

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