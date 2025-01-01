بتصميم فاخر.. «هواوي» تطلق سمارت ووتش بمزايا صحية فائقة

أطلقت شركة هواوي ساعتها الذكية الجديدة Watch GT 5 في شهر أكتوبر الماضي، والآن تتبعها بإصدار Huawei Watch GT 5 Pro، والتي تعتبر تطوراً متميزاً في مجال الساعات الذكية. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه الساعة الرائدة.

مواصفات ساعة هواوي Huawei Watch GT 5 Pro

تأتي ساعة هواوي Huawei Watch GT 5 Pro بحجم 46 ملم، وتتميز بشاشة دائرية من نوع AMOLED، بقياس 1.43 بوصة توفر دقة 466 × 466 بكسل، مع وظيفة العرض التلقائي Always On، وإمكانية عرض أكثر من 11 سمة جديدة لوجه الساعة.

وتتوفر الساعة بنموذجين، إصدار رياضي بحزام سيليكون أسود، وإصدار كلاسيكي مصنوع من التيتانيوم مع حزام معدني، تدعم Huawei Watch GT 5 Pro أكثر من 100 وضع رياضي، بالإضافة إلى وضعية عباد الشمس، وحلقة النشاط 2.0.

وتشمل المزايا الإضافية أوضاعا مخصصة للمحترفين مثل أوضاع الدورة الذهبية، وتغطي أكثر من 15,000 ملعب جولف، إلى جانب وضع الجري المحسن ووضع الغوص الحر.

مواصفات ساعة هواوي Huawei Watch GT 5 Pro

وتتضمن الساعة تقنية Huawei TruSense التي تتيح قياس 60 مؤشرا لصحة المستخدم ولياقته، كما تدعم تحليل تخطيط القلب والاتصال عبر تقنية البلوتوث، وتأتي مع لوحة مفاتيح Celia الجديدة للردود السريعة وميزة التقاط الشاشة.

سعر ساعة هواوي Watch GT 5 Pro

تأتي ساعة هواوي Huawei Watch GT 5 Pro ببطارية تدوم لمدة تصل إلى 14 يوما بشحنة واحدة، مما يجعلها خيارا مثاليا للمستخدمين النشطين.

يبلغ سعر النسخة الرياضية حوالي 349 دولارًا (أي ما يعادل 17.741 جنيه مصري)، في حين يبلغ سعر النسخة الكلاسيكية من التيتانيوم حوالي 466 دولارًا (أي ما يعادل 23.689 جنيهاً مصرياً).



مواصفات ساعة هواوي Huawei Watch GT 5 Pro

الجدير بالذكر أن هاتف هواوي المميز Mate XT Ultimate ثلاثي الطيات فاز بجائزة “أفضل تصميم” لعام 2024 من MKBHD، وذلك لأن الجهاز تقوق على كل هاتف ذكي عادي وقابل للطي من حيث الابتكار والتصميم، حيث يمكن لتصميمه ثلاثي الطيات أن يلفت انتباهك في لمحة واحدة فقط.