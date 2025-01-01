طريقة سهلة لمعرفة رسوم موبايلك من تطبيق تليفوني Telephony.. رابط التحميل

تطبيق تليفوني Telephony، هو تطبيق مبتكر اطلقته وزارة الاتصالات لمساعدة المستخدمين في معرفة المعلومات المتعلقة بالجمارك والضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة.

ويمكن أن يفيد هذا التطبيق الأفراد الراغبين في شراء الهواتف من الخارج أو أولئك الذين يرغبون في معرفة القيمة المستحقة للجمارك عند استيراد الهواتف.

ما هو تطبيق تليفوني؟

تليفوني هو تطبيق سهل الاستخدام يقدم مجموعة من الميزات المساعدة للمستخدمين في التعامل مع الجمارك، يتيح لهم معرفة قيمة الجمارك المفروضة على الهاتف بناء على علامة تجارية معينة وبلد الشراء.

مميزات تطبيق تليفوني

- الكشف عن الجمارك: يوفر معلومات دقيقة حول الضرائب والرسوم المقررة على الهواتف المحمولة.

- واجهة مستخدم بسيطة: تصميم سهل يمكن المستخدمين من التنقل بسلاسة.

- تحديثات دورية: يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة المعلومات.

- دليل للمستخدم: يوفر إرشادات حول كيفية تخفيض التكاليف المرتبطة بالجمارك.



كيفية تحميل تطبيق تليفوني؟

يمكنك تحميل تطبيق تليفوني من متاجر التطبيقات على هواتف أندرويد وآيفون، مثل:

-متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، أو النقر على رابط تنزيل تطبيق تليفوني من هنا

- أو متجر آب ستور لهواتف iOS، أو النقر على رابط تحميل تطبيق تليفوني لهواتف الآيفون من هنا



خطوات تحميل تطبيق تليفوني:

أولا: افتح متجر التطبيقات على هاتفك.

ثانيا: ابحث عن "تليفوني" أو "Telephony" في مربع البحث الخاص بالمتجر.

ثالثا: اضغط على زر التحميل أو التثبيت.

رابعا: بعد اكتمال التثبيت، افتح التطبيق وابدأ في استخدامه.





تطبيق تيلفوني على متجر آب ستور لهواتف iOS

خطوات تسجيل الهاتف بـ تطبيق تليفوني



الخطوة الأولى: تحميل تطبيق تليفوني:

- قم بتحميل تطبيق تليفوني من متجر التطبيقات على هاتفك المحمول.

الخطوة الثانية: إنشاء حساب جديد:

افتح التطبيق واضغط على «إنشاء حساب»، ثم أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

الخطوة الثالثة: إدخال بيانات الجهاز:

أدخل الرقم التسلسلي للهاتف المحمول (IMEI) الذي يمكن العثور عليه في إعدادات الجهاز، ثم أدخل موديل الهاتف وبلد الشراء.

الخطوة الرابعة: تأكيد التسجيل:

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط على زر «تأكيد»، ستتلقى إشعارًا يؤكد نجاح عملية التسجيل.

الخطوة الخامسة: دفع الرسوم والحصول على تصريح التشغيل