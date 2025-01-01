"الحياة بقت أجمل".. مصطفى شعبان يعلن كواليس تأجيل زواجه من هدى الناظر

أعلن النجم مصطفى شعبان عن زواجه في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، حيث كشف عن تفاصيل هذا الحدث المهم في حياته الشخصية.

وقال مصطفى شعبان في اللقاء إنه كان قرر الزواج بينما كان والده مريضًا، فتم تأجيل هذه الخطوة لحين شفائه.

وأضاف أنه بمجرد أن تحسنت صحة والده، شجعه على إتمام الزواج، ليتم عقد القران في حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

وتوجه مصطفى شعبان برسالة لزوجته هدى الناظر بمناسبة العام الجديد، متمنيًا لها عامًا سعيدًا يجمعهما معًا، مشيرا إلى أن الحياة أصبحت أكثر جمالًا بعد الزواج.

وتحدث شعبان عن زوجته قائلاً إنها خريجة جامعة أمريكية، وذات أصول صعيدية وإنجليزية.

وأوضح أنهما اكتشفا تشابهًا كبيرًا بينهما بعد الزواج، بما في ذلك حب الخيل والتمتع بالجلوس في المنزل.

كما أكد أن أساس العلاقة بينهما هو الحب والتقارب الفكري.

وأكمل مصطفى شعبان حديثه قائلاً إنه تعرف على زوجته عام 2009، وأنهما يشاركان نفس الأحلام والأهداف، إلى جانب الاهتمامات المشتركة مثل القراءة وحب الأفلام ذات الطابع السينمائي المشترك.

ورغم وجود بعض الاختلافات بينهما، إلا أن بينهما تفاهمًا واحترامًا متبادلًا، ويحرصان على الاستماع لبعضهما البعض.

وأشار مصطفى شعبان إلى أنه يعترف بحب زوجته الأول، وأن علاقتهما تتميز بالصدق والصراحة، وأنه مستعد دائمًا للصلح إذا نشأ أي خلاف.

كما أضاف أنه تلقى العديد من التهاني من المقربين بعد إعلان زواجه، وأكد أن العلاقة بينه وبين زوجته تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة.

كما تحدث عن رحلاتهما العديدة إلى أماكن مختلفة خارج مصر، وهو ما يعكس روح المغامرة والتفاهم التي تجمعهما.