قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«صحة النواب» تكتفي بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي بقانون المسئولية الطبية
"الحياة بقت أجمل".. مصطفى شعبان يعلن كواليس تأجيل زواجه من هدى الناظر
تطبيق تليفوني.. اضغط هنا للتأكد هل عليك رسوم مستحقة على الهاتف؟
مدبولي: المصريون بالخارج لم يدفعوا شيئا على موبايلاتهم
5 توصيات للنيابة العامة لعدم تكرار مأساة وفاة اللاعب أحمد رفعت
إسرائيل: الإدارة الجديدة بسوريا تقودها جماعة جهادية متطرفة للغاية
النيابة العامة تعلن نتائج التحقيقات في وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي
نمو قوي للاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول.. وضبط الأسعار على رأس أولويات الحكومة استعداداً لرمضان
565 جنيهًا زيادة متوقعة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2024
بمرتبات مجزية.. توفير 390 فرصة عمل في القليوبية
مكتب التحقيقات الفيدرالي: نحقق في حادث نيو أورليانز وتقييمه كحادث إرهابي
أمل عمار تستقبل مديرة حاضنة رواق القاهرة بجامعة الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

صحة النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون المسئولية الطبية

لجنة الصحة بمجلس النواب
لجنة الصحة بمجلس النواب
فريدة محمد
×

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مجلس النواب لجنة الشئون الصحية الدكتور أشرف حاتم مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

مصطفى شعبان وهدى الناظر

بعد الإعلان رسميا.. تفاصيل زواج مصطفى شعبان

ترشيحاتنا

الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

الصبروط يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الشباب والرياضة بالجيزة

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

ضبط مخالفات بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بالقليوبية

محافظ الاسكندرية يتفقد معدات الأزمات

محافظ الإسكندرية: لدينا 1250 معدة جاهزة للتعامل مع كافة الأزمات

بالصور

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت في الشتاء؟

مخلل اللفت
مخلل اللفت
مخلل اللفت

أول حالة لمرض VEXAS في مصر .. اعرف أهم المعلومات عنه وأبرز الأعراض

مرض VEXAS
مرض VEXAS
مرض VEXAS

عقب نشوب حريق محدود.. محافظ الشرقية يُتابع إنتظام العمل بمستشفى القنايات المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ضبط 4 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومواد بناء مجهولة المصدر ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

شريف حلمى

بسبب نصيحة عادل إمام.. شريف حلمى: أنا قاعد في البيت.. فيديو

ناصيف زيتون

فنان شهير يشد معجبا من شعره فى حفله.. فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد