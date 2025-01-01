إعلام أمريكي: المشتبه فيه بحادث نيو أورليانز يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما

كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة "إن بي سي نيوز" أن المشتبه فيه في حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز هو شمس الدين جبار، الذي يبلغ من العمر 42 عامًا.

وقال المسؤولون إن التحقيقات في الحادث الذي أسفر عن 10 قتلى وإصابة 30 أخرين تسير بشكل جيد.

وأكدت مصادر مقربة من التحقيقات لشبكة "سي إن إن" أن المشتبه فيه كان يحمل علم تنظيم "داعش" عند وقوع الحادث.

وتشير المصادر إلى أن هذه الأدلة قد تعزز فرضية أن الهجوم كان عملاً إرهابيًا.

كما أكدت المصادر أن التحقيقات لا تزال جارية وأن المحققين يقومون بتقييم جميع الأدلة المتاحة في إطار التحقيق.