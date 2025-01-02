تشغيل قطارات جديدة بعربات "تحيا مصر" على خطى القنطرة والسادات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد تشغيل القطارات الجديدة على خطي القنطرة شرق- بئر العبد وبشتيل- كفر داوود- السادات باستخدام عربات "تحيا مصر"، مؤكدةً حرصها على راحة الركاب وتوفير وسائل نقل اقتصادية وسريعة.

مواعيد قطارات خط القنطرة شرق- بئر العبد والعكس

قطار 291: يتحرك من محطة القنطرة شرق الساعة 7:30 صباحًا ويصل إلى محطة بئر العبد الساعة 9:30 صباحًا.

قطار 290: يتحرك من محطة بئر العبد الساعة 10:00 صباحًا ويصل إلى محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 ظهرًا.

قطار 293: يتحرك من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30 ظهرًا ويصل إلى محطة بئر العبد الساعة 2:30 عصرًا.

قطار 292: يتحرك من محطة بئر العبد الساعة 3:00 عصرًا ويصل إلى محطة القنطرة شرق الساعة 5:00 مساءً.



مواعيد قطارات خط بشتيل- كفر داوود- السادات والعكس

قطار 787 (بشتيل- السادات): ينطلق من محطة بشتيل الساعة 5:10 صباحًا ويصل إلى محطة السادات الساعة 7:50 صباحًا. يعمل هذا القطار خمسة أيام في الأسبوع ولا يعمل أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

قطار 788 (السادات- بشتيل): ينطلق من محطة السادات الساعة 3:55 عصرًا ويصل إلى محطة بشتيل الساعة 6:30 مساءً. يعمل بنفس نظام التشغيل.

جميع القطارات على هذا الخط مزودة بـ5 عربات "تحيا مصر"، وفقًا للجدول المرفق.

وأكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات يعكس التزامها بتوفير وسائل نقل مريحة وميسورة التكلفة. ويكتسب خط القنطرة شرق- بئر العبد أهمية خاصة لدوره في دعم جهود تنمية سيناء وتسهيل حركة أهالي المنطقة، كما يعزز خط بشتيل-السادات الربط بين المحافظات وخدمة سكان المدن الجديدة.