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منع حيازة الموبايل والساعات الذكية في لجان امتحانات نصف العام 2025
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

منع حيازة الموبايل والساعات الذكية في لجان امتحانات نصف العام 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي
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أعلنت المدارس قرارا عاجلا بشأن امتحانات نصف العام 2025 التي تنطلق اليوم، الخميس، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنطلق يوم 11 يناير للمواد الأساسية لصفوف النقل و18 يناير للإعدادية.

وأكدت المدارس أنه ممنوع منعاً باتاً على جميع الطلاب اصطحاب “الهاتف المحمول - الساعة الديچيتال” في لجان امتحانات نصف العام 2025.

وأوضحت المدارس أن هذا القرار يأتي في إطار خطة محاربة الغش والالتزام بضوابط العملية الامتحانية في جميع المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2025.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه تقرر رسميا أن تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب  الصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي) في الفترة من11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية 2025 بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم تحديد مواعيد عقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، طبقا لضوابط الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024/ 2025.

وزارة التربية والتعليم: لا امتحانات في أيام أعياد المسيحيين
 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم السماح بعقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2025 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها أرسلت تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، تشدد على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6، 7، 8، 19 من شهر يناير 2025.

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