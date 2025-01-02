سعر الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم الخميس 2 يناير 2025

يقدم موقع “صدى البلد” أسعار صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس 2-1-2025.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن فى بنك مصر اليوم، الخميس 2 يناير 2025.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، 2 يناير 2025، في أغلب البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

سجل سعر الشراء: 50.7707 جنيه.

سجل سعر البيع: 50.9069 جنيه.



أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.06 جنيه للشراء، و50.16 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنوك الأجنبية والخاصة:

بنك HSBC: 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك البركة - مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنوك أخرى:

بنك فيصل الإسلامي: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.



يُشار إلى أن استقرار أسعار الدولار يأتي في ظل متابعة البنوك المحلية والدولية لمستجدات السوق، مع توقعات بتحركات محدودة خلال الفترة المقبلة نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية.