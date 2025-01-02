عقب انتهاء النوة..استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالإسكندرية

تشهد الإسكندرية، اليوم الخميس، موجة الطقس المعتدل نسبيا، المصاحب بانخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة الشدة بدون على أنحاء متفرقة في مدينة الإسكندرية، عقب انتهاء نوة رأس السنة.

وقد شهدت المحافظة على مدار الأيام الماضية موجة أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من المدينة الساحلية أدت إلى تعطيل الدراسة، ورفع حالة الطوارئ.

وقد أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

كما وجه سيادته المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

هذا وقد كثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.