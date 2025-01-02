آخر تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 يناير 2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 2-1-2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
50.77 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
60.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:
50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع