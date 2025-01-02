آخر تحديث .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 يناير 2025

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم، الخميس 2-1-2025 وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.



سعر الدولار اليوم

‎سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

50.77 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع





‎سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

‎60.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

‎50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

‎50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

‎50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول:

‎50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في بنك مصر:

‎78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

‎50.78 جنيه للشراء، مقابل 50.88 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في المصرف المتحد:

‎50.79 جنيه للشراء، مقابل 50.89 جنيه للبيع.





‎سعر الدولار في بنك قناة السويس:

‎50.80 جنيه للشراء، مقابل 50.90 جنيه للبيع