كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلا عن مصدر داخل النادي الاهلي أن مارسيل كولر المدير الفني حذر اللاعبين من انتفاضة شباب بلوزداد الجزائري خلال مواجهة المارد الاحمر.

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مصدر: كولر يحذر اللاعبين من انتفاضة شباب بلوزداد الجزائري للرد على السداسية ويطالب اللاعبين بالتركيز داخل الملعب وعدم الانشغال باحداث المدرجات”.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

يلتقي النادي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بالعاصمة الجزائرية وسيقام اللقاء على استاد (5 جويليه) في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن لعشاق القلعة الحمراء مشاهدة المباراة من خلال قنوات (بي ان سبورتس) الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا بدءًا من دور المجموعات.



طاقم تحكيم المباراة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيقود المباراة غدًا، حيث قام الكاف بإسناد اللقاء لطاقم تحكيم موريتاني مكون من: باباكار سار (حكم ساحة)، عبد الرحمن آن (حكم مساعد)، با كاليدو (حكم مساعد)، عبد القادر مبارك (حكم رابع).



ترتيب النادي الأهلي

يتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق أورلاندو بايريتس المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وفريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويبقي استاد ابيدجان الإيفواري في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.