استعدادا للقاء المصري بالكونفدرالية.. لاعبو الزمالك يخوضون تدريبات تأهيلية خاصة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى شيخ بوزيان مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة تأهيلية بالكرة، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين استعداداً للمباراة المرتقبة أمام المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.