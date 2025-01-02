قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: تخاذل المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي وصمة عار
فحم الشيشة السبب.. التحريات تكشف لغز العثور على جثتي رجل وسيدة في الشروق
لازم دا يحصل الأول | طلب مثير من زيزو في الزمالك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي حول آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية لحوكمة أجهزة المحمول
5 أبراج تتغير حياتها للأفضل في 2025.. هل أنت منهم؟
وزير الصحة بالغربية لطفل بمستشفى محلة مرحوم: تعالى أخلعلك ضرسك |صور
العثور على جثتي رجل وسيدة في حالة تيبس بشقة في الشروق
اتحاد أمهات مصر عن مبادرة "عيون أطفالنا": الدولة تحرص على صحة أبنائنا
مع بداية 2025.. أول قرار لـ وزير التموين بشأن أسعار النخالة في المطاحن
وزارة التموين : بدء موسم توريد قصب السكر في المنيا
سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 2-1-2025
وظائف خالية للمعلمين في مدارس النيل المصرية الدولية | الرابط والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

القومي لتنظيم الاتصالات:80% من الهواتف دخلت البلد بطرق غير قانونية

المهندس محمد شمروخ
المهندس محمد شمروخ
منار عبد العظيم
×

 أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن نسبة 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل إلى البلاد تدخل بطرق غير قانونية، أي بشكل مهرب.

وأشار إلى أن هذه الهواتف تسجل ضمن عمليات تهريب عبر التجار، مما يُسهم في خلق سوق غير منظم يضر بالمستهلكين.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس شمروخ أن هناك أكثر من 2.5 مليون مواطن قاموا بالدخول على التطبيق، وحوالي 7 ملايين عملية استعلام منذ تطبيق النظام الجديد الذي يهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة.

 كما أفاد بأنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم والضرائب بعد التحقق من أن استخدامهم للهواتف هو استخدام شخصي بحت، وأنهم بذلك ليسوا مطالبين بدفع أي رسوم إضافية سوى الضريبة العادية المفروضة على الأجهزة.

وأضاف شمروخ أن المواطنين سيبدأون في تلقي رسائل عبر تطبيق "تلفوني" التي ستوضح لهم أنه يتوجب عليهم دفع الرسوم والضرائب المقررة.

 وأكد على ضرورة شراء الهواتف من خلال فاتورة معتمدة، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من توفير الحماية للمواطنين من عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرضون لها من قبل بعض التجار غير الملتزمين.

وتطرق في حديثه إلى أن اليوم الأول من تطبيق النظام شهد تهريب حوالي 755 ألف جهاز من نوع "سامسونج" على يد التجار، حيث تم إدخال هذه الهواتف بطريقة غير شرعية، وهو ما يُعد تحديًا كبيرًا أمام جهود تنظيم السوق. 

 وشدد على أن الهواتف التي يتم إحضارها للاستخدام الشخصي لن تُفرض عليها رسوم إضافية، لكن في حالة استخدامها لأغراض تجارية أو تهريب، فإن صاحبها سيكون ملزمًا بدفع الضرائب والرسوم المقررة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ تهريب الهواف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

محمد سعد مع المعجب

طلب صورة.. موقف مفاجئ لـ محمد سعد مع معجب بعرض فيلم الدشاش

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

أحمد رفعت

إعلامي بعد إعلان النيابة سبب وفاة أحمد رفعت : ليا حق عرب عند الجمهور

ترشيحاتنا

المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات

لتجنّب الفخ.. القومي للاتصالات: على المواطن التأكد من الفاتورة الضريبية للموبايل

المهندس محمد شمروخ

القومي لتنظيم الاتصالات:80% من الهواتف دخلت البلد بطرق غير قانونية

المهندس محمد شمروخ

تنظيم الاتصالات: نسبة التصنيع المحلي من الهواتف المحمولة 10 ملايين جهاز سنويًا

بالصور

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد عددا من كليات الجامعة ويطمئن علي سير الامتحانات

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

5 أبراج تتغير حياتها للأفضل في 2025.. هل أنت منهم؟

الابراج
الابراج
الابراج

القوات المسلحة تنفذ 58 تدريبا عسكريا داخل وخارج مصر في 2024

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

إطلالة جرئية لـ هيفاء وهبي في حفل ليلة رأس السنة |شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد الموبايلات.. موقف الساعات الذكية والتابات من الرسوم الجمركية

القوات المسلحة

القوات المسلحة تنفذ 58 تدريبا عسكريا داخل وخارج مصر في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد