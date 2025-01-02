مجمع البحوث الإسلامية وجامعة المنصورة يعززان التعاون العلمي والدعوي

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي بالدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المجمع وجامعة المنصورة على المستويين العلمي والدعوي.

وقال الأمين العام إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر على التوعية المجتمعية الشاملة بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه وخاصة تلك التي تستهدف الشباب وتشغل حيزًا من تفكيره، مشيرًا إلى أن خطة المجمع التوعوية تستهدف دعم التواصل المستمر مع الشباب في الجامعات والطلاب بالمدارس والمعاهد وتوعيتهم بالتحديات الحالية، وتحصينهم من محاولات العبث بعقولهم من جانب تيارات الانحراف الفكري، سواء فيما يتعلق بقضايا التطرف والغلو أو قضايا الإلحاد والشذوذ.

أوضح الأمين العام أن بناء جيل لديه الوعي الكامل بما يواجهه من تحديات ولديه القدرة على التغلب على تلك التحديات، يحتاج إلى تعاون مختلف المؤسسات الدينية والعلمية والإدارية في الدولة، والتواصل الفعال مع جميع فئات وأفراد المجتمع، لمواجهة تلك الأفكار الهدامة بأسلوب عقلي ومنهج علمي يبين للناس حقيقة المفاهيم المغلوطة.

من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة على أهمية دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر وعلمائه الأجلاء في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن من خلال الحفاظ على الأمن الفكر للمجتمع بصفة عامة والشباب بصفة خاصة، مشيرًا إلى التعاون الفعّال والمثمر مع قطاعات الأزهر الشريف في مختلف الفعاليات الثقافية والعلمية داخل الجامعة.