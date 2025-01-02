سوريا .. انفجارات ضخمة تضرب منطقة عسكرية في دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس بأن محافظة ريف دمشق شهدت انفجارات عنيفة في منطقة تل الشحم العسكرية جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، تزامناً مع تصاعد الدخان.

وأفاد المرصد السوري أنه لم يعلم حتى الآن ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تفجير أرضي أو غارات جوية إسرائيلية جديدة على الأراضي السورية.

يذكر أنه في وفي 29 ديسمبر الماضي، قتل 11 شخصًاً غالبيتهم من المدنيين نتيجة الانفجار العنيف الذي استهدف مستودعاً للأسلحة، كان تابعاً للجيش السوري، بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، ويرجح بأن الانفجار ناجم عن استهداف إسرائيلي جديد للأراضي السورية في إطار سعي إسرائيل لتدمير كامل مخزون سلاح الجيش السوري.