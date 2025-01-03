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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اقتصاد

سعر الذهب اليوم 3-1-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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استقر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-1-2025، والذي يتزامن مع مطلع العام الميلادي الجديد واحتفالات أعياد الكريسماس.

واستعاد المعدن الأصفر عافيته مع بداية العام الجديد واحتفالات اعياد الكريسماس؛ ليصعد مقدار 5 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك مع اغلاق تعاملات أمس بعد أن فقد 35 جنيها من قيمته خلال الأسبوع الماضي.

وسادت حالة من الاستقرار في سعر الذهب بالأسواق بعد فترات من التراجع ليست بالقليلة.

ووصل أشهر أعير الذهب وهو من عيار 21 نحو 3730 جنيها للبيع  و 3755 جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 4262 جنيها للبيع و 4291 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية عند 3197 جنيها للبيع و 3218 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2486 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.84 ألف جنيه للبيع و 30.04 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2657 دولار للبيع و 2658 دولار للشراء.

سعر الذهب في أول أيام العام

افتتحت أسعار الذهب العام الجديد مستقرة بالقرب من 2625 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بنسبة بلغت 27% في عام 2024. 

جاء ارتفاع العام الماضي مدفوعاً بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، واستمرار الطلب على الأصول الآمنة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن.

يركز المستثمرون الآن على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لعام 2025، بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي، إلى توخي الحذر بشأن سرعة استمرار خفض تكاليف الاقتراض، وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم. 

وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب الذي لا يُدر عوائد.

من المتوقع أن تكون البيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظرة هذا الأسبوع، مثل مطالبات البطالة الأمريكية وتقارير التصنيع، موضع اهتمام لمعرفة اتجاه تخفيف السياسة النقدية للفيدرالي.

ظل سعر الذهب الفوري من دون تغيير عند 2625.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة. 

وكان مؤشر بلومبرج للدولار ثابتاً، بينما ارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.

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