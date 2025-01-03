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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم 3-1-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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استقر أشهر أعير الذهب وهو من عيار 21 عند 3730 جنيها للبيع و3755 جنيها للشراء، في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 3-1-2025.

وثبت الذهب في مصر في محلات الصاغة اليوم، والذي يتزامن مع مطلع العام الميلادي الجديد واحتفالات أعياد الكريسماس.

واستعاد المعدن الأصفر عافيته مع بداية العام الجديد واحتفالات اعياد الكريسماس؛ ليصعد مقدار 5 جنيهات على الأقل في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة وذلك مع اغلاق تعاملات أمس بعد أن فقد 35 جنيها من قيمته خلال الأسبوع الماضي.

وسادت حالة من الاستقرار في سعر الذهب بالأسواق بعد فترات من التراجع ليست بالقليلة.

عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة، مسجلا نحو 2486 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء

عيار 24

بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 4262 جنيها للبيع و 4291 جنيها للشراء.

عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية عند 3197 جنيها للبيع و 3218 جنيها للشراء

سعر الذهب الجنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.84 ألف جنيه للبيع و 30.04 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب 

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2657 دولار للبيع و 2658 دولار للشراء.

سعر الذهب في أول أيام العام

افتتحت أسعار الذهب العام الجديد مستقرة بالقرب من 2625 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بنسبة بلغت 27% في عام 2024. 

جاء ارتفاع العام الماضي مدفوعاً بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، واستمرار الطلب على الأصول الآمنة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن.

يركز المستثمرون الآن على مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لعام 2025، بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي، إلى توخي الحذر بشأن سرعة استمرار خفض تكاليف الاقتراض، وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم. 

وتُعتبر أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية بالنسبة للذهب الذي لا يُدر عوائد.

من المتوقع أن تكون البيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظرة هذا الأسبوع، مثل مطالبات البطالة الأمريكية وتقارير التصنيع، موضع اهتمام لمعرفة اتجاه تخفيف السياسة النقدية للفيدرالي.

ظل سعر الذهب الفوري من دون تغيير عند 2625.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة. 

وكان مؤشر بلومبرج للدولار ثابتاً، بينما ارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.

سعر الذهب عالميا

على المستوى العالمي لم تشهد أسعار الذهب تغيرًا يُذكر بعد عام حافل بالأحداث شهد تسجيل المعدن الأصفر أفضل أداء سنوي منذ أكثر من 10 سنوات، ومن المتوقع أن يظل نشاط التداول ضعيفًا خلال أول أيام العام الجديد.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى «كيه سي إم تريد»، لـ«رويترز»، إن «الذهب تمتع بعام رائع في 2024، وكان جزء كبير من هذا التحرك الصعودي مبنيًّا على التحول المتوقع نحو بيئة أسعار فائدة أقل».

ودفعت عمليات شراء قامت بها البنوك المركزية وتخفيف السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة عديدة خلال العام الماضي، ما جعله متجهًا إلى تحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010، مع زيادة تتجاوز 26% منذ بداية 2024. 

في الوقت الحالي تنتظر السوق مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

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