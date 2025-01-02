ظهور صادم لثعابين ضخمة وعملاقة في نهر النيل.. ما القصة؟

ظهور صادم لثعابين ضخمة وعملاقة في نهر النيل قادرة على التهام طفل بالكامل، انطلقت في المياه بشكل مفزع، هذه الكائنات الغريبة لم توجد من قبل في مياه النيل.. فما القصة؟

ظهور ثعابين عملاقة في مياه النيل

نشر عدد من الصحف العربية والدولية، تقارير عن تحول مرعب لمياه نهر النيل في السودان، بظهور عدد كبير من الثعابين العملاقة يوميا، واعتاد السكان على اصطيادها قبل افتراس الأطفال، ونجح صياد في قتل ثعبان بطول 22 مترا في جزيرة جنوب السودان، وقاموا بتحليل واحد منها وهو من سلالة أفريكان روك بايثون الأفريقية.

لكن المفاجأة المذهلة لم تكن في طول الثعبان فقط، بل في أن الصياد نفسه تمكن من اصطياد سبعة ثعابين عملاقة في أسبوع واحد فقط، خمسة منها في شبكة واحدة، وفي تصريحات صحفية قال الصياد ان الشبكات كانت محشوة بالثعابين والحركة بداخلها كانت أشبه بكابوس.

ووفقا لموقع العربية، قالت الدكتورة سارة سعيد، مديرة متحف التاريخ الطبيعي في السودان، إن الثعابين التي نراها من نوع الأصلة الأفريقية، وهي موجودة في السودان لكن مع الحروب نزحت من مواطنها الأصلية، وجعلها تصل إلى مناطق مأهولة.

هل الثعابين سامة؟

تهاجر الثعابين في موسم الفيضان بحثا عن أماكن جافة، بسبب تغير الفيضان بيئتها، وهذه الثعابين ليست سامة لكنها قاتلة إذا هاجمت إنسان بشكل مفاجئ، وتتسبب عضتها في دخول بكتيريا ضارة، أما في حال التفافها حول العنق فقد تؤدي إلى كسور مميتة. وهي قادرة أيضا على ابتلاع الأطفال أو الحيوانات الصغيرة.

هذه الثعابين العملاقة ظهرت أيضا في نوفمبر الماضي، في جزيرة صاي السودانية، وشاهد الأهالي الثعابين الضخمة وهي تتحرك على ضفاف النيل في الجزيرة، وأثارت حالة من القلق والرعب بين قاطني الجزيرة، وتساءلوا عن مصدرها.

بحسب رواية الصيادين فإنها انتشرت بكثرة في مياه النيل، ويضطرون إلى قتلها بعد معارك شرسة، وبدأوا في تحذير بعضهم من الاقتراب من مياه النيل خاصة الأطفال للعب أو الاستحمام، وتُعد الأصلة الجبلية الإفريقية من الثعابين العملاقة، حيث قد يصل طولها إلى 6.5 متر. واقتصر وجودها حتى الآن في مياه نهر النيل بالسودان.

ظهور الثعابين في مصر سابقا

لكن رغم ذلك فإنها تهدد بالوصول إلى مصر، وفي نوفمبر عام 2017، عاشت محافظة أسوان رعبا وهي تقع قرب السودان، عقب خروج عقارب وثعابين من جحورها، ومهاجمة مواطنين وسط أحوال جوية سيئة، زادت المخاوف من وصولها إلى القاهرة.

وأكد مركز البحوث الزراعية في مصر حينها أنها سهلة الانتقال والوصول إلى القاهرة، وأن إمكانية وصولها واردة وذلك من خلال نهر النيل وبفعل التغيرات المناخية، خاصة أنها تسكن في الجبال وتختفي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعند هطول الأمطار تجرفها السيول من الجبال وتبدأ في الانتشار"، وأن الانتشار يكون مؤقتا، وعندما تجف مياه الأمطار ستعود مرة أخرى إلى جحورها.

ثعابين في دلتا النيل

وتكرر الأمر في يوليو 2018، لكن هذه المرة وصلت الثعابين من أسوان إلى دلتا النيل، وتواجدت بمحافظات البحيرة والممنوفية والقليوبية حتى وصلت إلى 4 قرى تابعة لمركز ومدينة بنها.

وسيطر الهلع والقلق على عدد من أهالي 4 قرى في محافظة القليوبية، بعد رؤية عدد من الثعابين تختبئ داخل غابات البوص والحشائش الواقعة خلف سور الكورنيش، والملاصقة للأراضي الزراعية.

يوجد في السودان ثلاث عوائل من الثعابين السامة تضم أكثر من 20 نوعًا، تختلف في قوتها السامة وتأثيراتها، وكذلك في توزيعها الجغرافي عبر البلاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العوائل متوسطة السمية وغير السامة التي تشكل أكثر من 70% من إجمالي الثعابين في السودان.

تتفاوت الأسماء المحلية للثعابين في مختلف مناطق السودان، حيث قد يطلق على نفس النوع أسماء متعددة حسب المنطقة، مثل النوامة، الوشاشة، أبوقرون، أم شديقات، والبرل وغيرها.