قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل
الحوثيون: استهدفنا هذا الأسبوع للمرة الثانية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بـ11 صاروخا
غلق كلي لشارع الهرم لإنشاء محطة نصر الدين.. تعرف على التحويلات المرورية
حكم الدخول بالزوجة بعد عقد القران وقبل الزفاف.. يحرج الفتاة وأسرتها
الرسوم المستحقة على الهواتف وتطبيق تليفوني الجديد.. القومي للاتصالات يجيب عن أسئلة المواطنين
الأهلي يواصل استعداداته في الجزائر لملاقاة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا
غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة
عددها 1098.. تفاصيل وظائف السكة الحديد الجديدة 2025 .. والتقديم من هذا اللينك
الأطباء توئد فتنة المسئولية الطبية.. ارتياح كبير بعد الاستجابة لمطالب النقابة.. وتأجيل العمومية الطارئة
احذر من الغرامة.. رابط الاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء لشهر يناير 2025
شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في المناهج
حساب الزمالك الرسمي يحتفي بـ ذكرى الفوز على الأهلي 6-0
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أصل الحكاية

ظهور صادم لثعابين ضخمة وعملاقة في نهر النيل.. ما القصة؟

ثعابين المياه
ثعابين المياه
أحمد أيمن
×

ظهور صادم لثعابين ضخمة وعملاقة في نهر النيل قادرة على التهام طفل بالكامل، انطلقت في المياه بشكل مفزع، هذه الكائنات الغريبة لم توجد من قبل في مياه النيل.. فما القصة؟

ظهور ثعابين عملاقة في مياه النيل 

نشر عدد من الصحف العربية والدولية، تقارير عن تحول مرعب لمياه نهر النيل في السودان، بظهور عدد كبير من الثعابين العملاقة يوميا، واعتاد السكان على اصطيادها قبل افتراس الأطفال، ونجح صياد في قتل ثعبان بطول 22 مترا في جزيرة جنوب السودان، وقاموا بتحليل واحد منها وهو من سلالة أفريكان روك بايثون الأفريقية.

لكن المفاجأة المذهلة لم تكن في طول الثعبان فقط، بل في أن الصياد نفسه تمكن من اصطياد سبعة ثعابين عملاقة في أسبوع واحد فقط، خمسة منها في شبكة واحدة، وفي تصريحات صحفية قال الصياد ان الشبكات كانت محشوة بالثعابين والحركة بداخلها كانت أشبه بكابوس.

ووفقا لموقع العربية، قالت الدكتورة سارة سعيد، مديرة متحف التاريخ الطبيعي في السودان، إن الثعابين التي نراها من نوع الأصلة الأفريقية، وهي موجودة في السودان لكن مع الحروب نزحت من مواطنها الأصلية، وجعلها تصل إلى مناطق مأهولة.

هل الثعابين سامة؟

تهاجر الثعابين في موسم الفيضان بحثا عن أماكن جافة، بسبب تغير الفيضان بيئتها، وهذه الثعابين ليست سامة لكنها قاتلة إذا هاجمت إنسان بشكل مفاجئ، وتتسبب عضتها في دخول بكتيريا ضارة، أما في حال التفافها حول العنق فقد تؤدي إلى كسور مميتة. وهي قادرة أيضا على ابتلاع الأطفال أو الحيوانات الصغيرة.

هذه الثعابين العملاقة ظهرت أيضا في نوفمبر الماضي، في جزيرة صاي السودانية، وشاهد الأهالي الثعابين الضخمة وهي تتحرك على ضفاف النيل في الجزيرة، وأثارت حالة من القلق والرعب بين قاطني الجزيرة، وتساءلوا عن مصدرها.

بحسب رواية الصيادين فإنها انتشرت بكثرة في مياه النيل، ويضطرون إلى قتلها بعد معارك شرسة، وبدأوا في تحذير بعضهم من الاقتراب من مياه النيل خاصة الأطفال للعب أو الاستحمام، وتُعد الأصلة الجبلية الإفريقية من الثعابين العملاقة، حيث قد يصل طولها إلى 6.5 متر. واقتصر وجودها حتى الآن في مياه نهر النيل بالسودان.

ظهور الثعابين في مصر سابقا 

لكن رغم ذلك فإنها تهدد بالوصول إلى مصر، وفي نوفمبر عام 2017، عاشت محافظة أسوان رعبا وهي تقع قرب السودان، عقب خروج عقارب وثعابين من جحورها، ومهاجمة مواطنين وسط أحوال جوية سيئة، زادت المخاوف من وصولها إلى القاهرة.

وأكد مركز البحوث الزراعية في مصر حينها أنها سهلة الانتقال والوصول إلى القاهرة، وأن إمكانية وصولها واردة وذلك من خلال نهر النيل وبفعل التغيرات المناخية، خاصة أنها تسكن في الجبال وتختفي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعند هطول الأمطار تجرفها السيول من الجبال وتبدأ في الانتشار"، وأن الانتشار يكون مؤقتا، وعندما تجف مياه الأمطار ستعود مرة أخرى إلى جحورها.

ثعابين في دلتا النيل

وتكرر الأمر في يوليو 2018، لكن هذه المرة وصلت الثعابين من أسوان إلى دلتا النيل، وتواجدت بمحافظات البحيرة والممنوفية والقليوبية حتى وصلت إلى 4 قرى تابعة لمركز ومدينة بنها.

وسيطر الهلع والقلق على عدد من أهالي 4 قرى في محافظة القليوبية، بعد رؤية عدد من الثعابين تختبئ داخل غابات البوص والحشائش الواقعة خلف سور الكورنيش، والملاصقة للأراضي الزراعية.

يوجد في السودان ثلاث عوائل من الثعابين السامة تضم أكثر من 20 نوعًا، تختلف في قوتها السامة وتأثيراتها، وكذلك في توزيعها الجغرافي عبر البلاد. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من العوائل متوسطة السمية وغير السامة التي تشكل أكثر من 70% من إجمالي الثعابين في السودان.

تتفاوت الأسماء المحلية للثعابين في مختلف مناطق السودان، حيث قد يطلق على نفس النوع أسماء متعددة حسب المنطقة، مثل النوامة، الوشاشة، أبوقرون، أم شديقات، والبرل وغيرها.

السودان نهر النيل ثعابين المياه ثعابين نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بالموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة فى مصر"

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويل لمشروع جديد

وزير التربية والتعليم

لن يشاركوا في امتحانات نصف العام..انتهاء عمل معلمي الحصة بالمدارس

قطار - ارشيفية

مهندسون وصرافو تذاكر.. تفاصيل وظائف الهيئة القومية لسكك حديد مصر وموعد التقديم

دواجن

اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 يناير 2025

تامر حسني

تامر حسني يرد على أنباء عودته لـ بسمة بوسيل

رئيس مجلس الوزراء

اعتبار توسعة الطريق الدائري من أعمال المنفعة العامة.. 3 قرارات لرئيس الوزراء

معاش

بشاير 2025 .. قرار جديد يخص المعاشات | والفئات المستفيدة

حالة الطقس

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر يناقش مشروع تطوير حرم الجامعة لتكون صديقة للبيئة

"داود" يناقش مشروع تطوير حرم جامعة الأزهر ليكون صديقا للبيئة

ختم الصلاة

ختم الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. لن تأخذ من وقتك الكثير

القرآن الكريم

لماذا سمي شهر رجب بالأصب والأصم ؟.. علي جمعة يوضح

بالصور

فوائد الشوكولاتة الداكنة.. وفى هذه الحالة تحدث 10 أضرار| تفاصيل

الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة
الشيكولاتة الداكنة

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

رومانسية | صور جديدة من حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي .. شاهد

حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي
حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

أبرزهن روبي ونرمين الفقي .. أجرأ إطلالات النجوم في ليلة رأس السنة | صور

اطلالات الكريسماس
اطلالات الكريسماس
اطلالات الكريسماس

فيديو

زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي .. أول فيديو لفستان الفرح على النيل

داليا البحيرى

بتحب كوكو أكتر مني.. تصريح غريب من زوج الفنانة داليا البحيري

حكيم هيسيب المايكروفون

حكيم يعتزل الغناء في 2025.. ما الحقيقة وراء التصريحات المثيرة؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مفاجأة العام الجديد .. تراجع في أسعار الذهب والدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد