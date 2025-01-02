ما بين آيفون وجلاكسي وبكسل.. أكثر الهواتف المنتظرة لعام 2025

مع بداية عام 2025، تتزايد توقعات المستخدمين حول الهواتف الذكية القادمة التي ستحدث ثورة في السوق المحمول، حيث ستقدم الشركات الكبرى ميزات جديدة وتقنيات مبتكرة تستهدف تحسين تجربة المستخدم بشكل غير مسبوق.

ومن الكاميرات المتطورة إلى شاشات العرض القابلة للطي، يسعى كل مصنع لتحقيق التفوق التكنولوجي، في هذا المقال، سنستعرض أكثر الهواتف المنتظرة لعام 2025، والتي ينتظرها عشاق التقنية بفارغ الصبر.

أكثر الهواتف المنتظرة لعام 2025

1. هاتف وان بلس OnePlus 13:

أعلنت شركة وان بلس عن حدث إطلاق عبر الإنترنت لهاتف OnePlus 13 في 7 يناير الجاري، يأتي هذا الإطلاق بعد تقديم الهاتف في الصين أواخر عام 2024، بنفس الحدث ستعلن الشركة أيضا عن هاتف OnePlus 13R، الإصدار متوسط المدى من هاتف OnePlus 13.

من المتوقع أن يأتي OnePlus 13 بشاشة قياس 6.82 بوصة ومعالج Snapdragon 8 Elite، مما يوفر أداءً افضل وعمر بطارية محسن، فوي مجال التصوير، من المتوقع أن يستفيد الهاتف من تعاون وان بلس مع شركة Hasselblad، مع ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل للعدسات الرئيسية والعريضة وقريبة المدى.

بالنسبة للـ OnePlus 13R، تشير التسريبات إلى استخدامه لمعالج Snapdragon 8 Gen 3، تبلغ تكلفة هاتف OnePlus 13 في الصين حوالي 200 يوان إضافية مقارنة بـ OnePlus 12، مما يتوقع أن يتراوح سعره عالميا بين 699 و799 دولار، أما OnePlus 13R، فقد يتوفر بسعر 499 دولار للإصدار 128 جيجابايت، وإذا اقتصر على سعة 256 جيجابايت، قد يبدأ السعر من 599 دولار.

OnePlus 13

2. هواتف سامسونج Galaxy S25:

تشير التسريبات إلى شركة سامسونج ستعلن عن سلسلة Galaxy S25 من خلال حدث Galaxy Unpacked بتاريخ 22 يناير، ومن المتوقع أن تتضمن التشكيلة ثلاثة إصدارات هي: Galaxy S25، وPlus، وUltra.

وبالنسبة للمواصفات، تظهر التقارير أن جميع الطرازات ستحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite، يتوقع لـ Galaxy S25 Ultra تحسينات ملحوظة في الكاميرا، بما في ذلك مستشعر 50 ميجابكسل وعدسة تقريب متغيرة، بينما سيشهد Galaxy S25 وS25 Plus تغييرات محدودة، بالإضافة إلى ذلك، يتدعم بعض مواصفات الذكاء الاصطناعي، مع تحسينات في مساعد Bixby ليتضمن قدرات لفهم السياق المعروض على الشاشة.

وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والشريحة الجديدة، حيث ييبدأ سعر Galaxy S25 القياسي من 799 دولارا، بينما تبدأ أسعار Plus وUltra من 999 و1299 دولارا على التوالي.

Galaxy S25 Ultra

3. هاتف آبل iPhone SE 4:

تؤكد شائعات متعددة إلى إطلاق آبل إصدار جديد من هاتفها متوسط المدى iPhone SE في عام 2025، حيث أفاد مارك غورمان من بلومبرج باحتمالية إطلاق الهاتف في الربيع. عادةً ما تظهر موديلات SE في الربيع، لذا من المرجح أن يصل في شهر مارس.

سيشهد هاتف iPhone SE 4 تغييرات جذرية، بما في ذلك إعادة تصميم شاملة، حيث يشاع أن آبل ستقدم شاشة عرض تمتد من الحافة إلى الحافة، مع فتحة في أعلى الشاشة لاستيعاب مستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية، مما يعني شاشة أكبر بحجم 6.1 بوصة، من المتوقع أيضا أن تستبدل آبل شاشة LCD الحالية بشاشة OLED.

علاوة على ذلك، يمكن أن تقدم آبل طرازين من iPhone SE، مع شاشة أكبر في نسخة Plus، ومن المتوقع أن يشهد iPhone SE 4 تحديثا كبيرا في مجموعة الشرائح، حيث قد يستخدم نظام A18 المستخدم في iPhone 16، هذا قد يعزز الأداء بشكل كبير ويسمح له بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي الحديثة.



مع الشاشة الأكبر والمعالج الأكثر قوة، من غير المرجح أن تحافظ آبل على سعر iPhone SE الحالي البالغ 429 دولار، ولكن بالنظر إلى المنافسة، قد يكون السعر المثالي لجهاز iPhone SE الجديد حوالي 499 دولار.

iPhone SE 4

4. هاتف جوجل Pixel 9a:



على صعيد آخر، أصدرت جوجل هاتف Pixel 8a في عام 2024 قبل مؤتمر Google I/O، لذا من المتوقع صدور هاتف Pixel 9a في موعد أقصاه مايو، مع شائعات تشير إلى إعلان في منتصف مارس، هذه الخطوة قد تأتي جزئيا نتيجة لتحديث Android 16 الذي تم طرحه في وقت سابق.



ستستمر جوجل في تقديم إمكانيات الذكاء الاصطناعي من خلال هواتف السلسلة A، ومن المرجح أن يتبنى Pixel 9a مجموعة شرائح Tensor G4، مما يعكس نفس ميزات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الهواتف الرائدة، ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أن جوجل ستعيد تصميم الكاميرا، حيث ستنتقل من تصميم شريط الكاميرا إلى مجموعة كاميرات بيضاوية.



من المحتمل أن يحتفظ Pixel 9a بسعره الابتدائي البالغ 499 دولارا، مما يجعله في تنافس مباشر مع iPhone SE 4، مما سيوضح من هو صاحب أفضل هاتف اقتصادي.