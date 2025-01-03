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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

نهاية أشهر أنظمة الكمبيوتر.. مايكروسوفت توقف نظام ويندوز 10

نظام ويندوز 10
نظام ويندوز 10
شيماء عبد المنعم
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إذا كنت من مستخدمي نظام ويندوز 10 وتعتمد عليه بشكل أساسي، فاستعد لأخبار غير سارة، على الرغم من استمرار نظام التشغيل في تصدر قائمة الأنظمة الأكثر استخداما، أعلنت شركة مايكرسوفت Microsoft عن إنهاء دعم Windows 10، حيث سيتوقف الدعم بشكل رسمي في 14 أكتوبر 2025.

بعد هذا الموعد، لن تتوفر تحديثات مجانية أو تصحيحات أمنية، مما يجعلك عرضة لهجمات القراصنة والمشكلات الأمنية التي قد تؤثر على جهازك.

ولتجنب المخاطر التي قد تظهر بعد انتهاء الدعم، لديك 3 خيارات:

1. شراء جهاز جديد: إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك غير متوافق مع ويندوز 11، يمكنك التفكير في شراء جهاز محمول جديد يعمل بهذا النظام. تقدم شركات مثل مايكرسوفت وسامسونج ولينوفو وDell مجموعة متنوعة من الأجهزة المتطورة.

2. الاشتراك في تحديثات الأمان الموسعة (ESUs): أكدت مايكرسوفت أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاشتراك في برنامج امني يمتد لثلاث سنوات، ستتكلف هذه الخدمة 30 دولارا سنويا، مما يتيح لك تلقي تحديثات أمنية مهمة لنظام ويندوز 10، رغم عدم توفر ميزات جديدة.

3. الاستمرار في استخدام ويندوز 10: يمكنك أيضا اختيار عدم اتخاذ أي إجراء. ستستمر أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10 في العمل، ولكنها ستكون عرضة لمشكلات أكبر دون وجود تحديثات ودعم أمني.


ولتوضيح المزيد، قال يوسف مهدي، نائب الرئيس التنفيذي، كبير مسؤولي التسويق للمستهلكين في ويندوز: “نحن ندرك أن البعض منكم قد يحتاج إلى وقت إضافي أثناء الانتقال إلى جهاز كمبيوتر جديد يعمل بنظام Windows 11 أو جهاز كمبيوتر Copilot+، خلال هذه الفترة، قد ترغب في اتخاذ خطوات للمساعدة في تأمين جهاز الكمبيوتر الموجود لديك”.
 

وأضاف سيكون برنامج ESU للمستهلكين خيارا مدته عام واحد متاح مقابل 30 دولار، وعلى الرغم من قيام مايكروسوفت بإنهاء الدعم، ستستمر أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز في العمل، لن يحصلوا على أي ترقيات جديدة.

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن ويندوز 10 لا يزال يمثل النظام الأكثر استخداما عالميا، حيث تقدر حصته بنسبة 61.8% مقارنة بـ 34.84% لـ Windows 11.

ويندوز Windows 10 ويندوز 10 جهاز الكمبيوتر إنهاء دعم Windows 10

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