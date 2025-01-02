كيفية الحصول على الرخصة الذهبية في مصر وشروط الحصول عليها

تُعد "الرخصة الذهبية" إحدى المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات في البلاد، وهي تهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الاستثمارية الكبرى.

توفر الرخصة الذهبية مزايا خاصة للمستثمرين، بما في ذلك تسريع الإجراءات الإدارية والجمركية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ما هي الرخصة الذهبية؟

الرخصة الذهبية هي نوع من الرخص التي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تحقق شروطًا محددة، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات والحصول على العديد من الامتيازات، مثل الحصول على الأراضي والمرافق العامة بسرعة، وتسهيل التراخيص الخاصة بالمشروعات التي تقدم خدمات أو منتجات في مجالات محددة مثل الطاقة، الصناعة، النقل، وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

شروط الحصول على الرخصة الذهبية:

1. أن يكون المشروع ذو طابع استثماري كبير: يجب أن يكون المشروع استثماريًا ذو قيمة اقتصادية كبيرة، ويشمل غالبًا المشاريع الصناعية الكبرى، مشروعات البنية التحتية، أو مشروعات الطاقة المتجددة.



2. تقديم دراسة جدوى واضحة: من الضروري تقديم دراسة جدوى شاملة للمشروع التي توضح الجدوى الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمشروع، بالإضافة إلى إبراز الفوائد الاقتصادية للمشروع في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية.



3. الامتثال للمعايير البيئية والصحية: يجب أن يتوافق المشروع مع جميع المعايير البيئية والصحية المعمول بها في مصر، وهو ما يضمن عدم تأثير المشروع سلبًا على البيئة أو صحة المواطنين.



4. الاستثمار في مجالات استراتيجية: يُشترط أن يكون المشروع ذا أهمية استراتيجية لمصر في مجالات مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، البنية التحتية، أو التكنولوجيا، بحيث يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



5. الاستثمار الأجنبي أو المحلي: يمكن منح الرخصة الذهبية للمشاريع التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المشاريع المحلية التي توفر فرص عمل كبيرة.



6. سجل تجاري نظيف: يجب أن يكون سجل المستثمر التجاري نظيفًا، مع عدم وجود أي مخالفات قانونية أو مالية سابقة.

كيفية التقديم للحصول على الرخصة الذهبية:

1. التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI): يجب على المستثمر تقديم طلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المختصة بمنح الرخص والامتيازات للمشروعات الاستثمارية.



2. إعداد المستندات المطلوبة: يتعين على المستثمر تقديم المستندات اللازمة مثل دراسة الجدوى، البيانات المالية، تصاريح البيئة، وتراخيص العمل، وغيرها من الوثائق التي تؤكد التزام المشروع بالمعايير المحلية.



3. مراجعة اللجنة المعنية: يتم فحص الطلب من قبل اللجنة المعنية بإصدار الرخصة الذهبية، والتي تقوم بتقييم المشروع وفقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية.



4. إصدار الرخصة: بعد الموافقة على المشروع، تُمنح الرخصة الذهبية وتُمنح للمستثمر الامتيازات التي تشمل تسريع الإجراءات الإدارية وتوفير أراضٍ بأسعار ميسرة، وغيرها من التسهيلات.

فوائد الرخصة الذهبية:

تسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة.

إمكانية الحصول على أراضٍ مخصصة للمشروعات الكبرى.

إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات.

تسهيل الإجراءات الجمركية.

دعم الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية.