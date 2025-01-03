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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، في التعاملات المبكرة الجمعة، بعد مكاسب بلغت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما ينصب التركيز على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في المستقبل وكذلك الرسوم التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2660.25 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش، ليحوم حول أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين الذي سجله يوم الخميس.

وصعد الذهب بنحو 1.5 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 2673.90 دولار للأونصة.

وبرز الذهب كواحد من أفضل الأصول أداء في عام 2024، حيث زاد بأكثر من 27 بالمئة في أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت السلطات في قطاع غزة إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 67 فلسطينيا على الأقل في أنحاء القطاع الخميس بما في ذلك مخيم استشهد فيه رئيس قوة الشرطة التي تسيطر عليها حركة (حماس) ونائبه وتسعة نازحين.

وشنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر الأربعاء، مما تسبب في أضرار في منطقتين على الأقل.

وينتعش الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وهو أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وأكدت بيانات صدرت الخميس قوة سوق العمل بالولايات المتحدة مع انخفاض طلبات البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى الحد الأدنى من عمليات التسريح مع اقتراب عام 2024 من نهايته.

وأجرى البنك المركزي الأمريكي خفضا ثالثا على التوالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه يتوقع الآن خفضين فقط في عام 2025، مشيرا إلى متانة الاقتصاد وسوق العمل.

ويتوقع المتعاملون أن يتخذ المركزي الأمريكي نهجا مدروسا وحذرا بشأن خفض الفائدة نظرا لاستمرار التضخم مرتفعا عن هدف البنك عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.54 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 923.09 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 909.74 دولار، بحسب بيانات "رويترز".
 

أسعار الذهب سعر الذهب الذهب

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