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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص ونصف نقل بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض
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شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، بلاغا من شرطة تامين الطرق، بحادث تصادم سيارة ميكروباص واخري نصف نقل نتيجة التخطي الخاطئ

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان في العقد الرابع من العمر.

فيما اصيب 7 أشخاص آخرين من محافظة سوهاج وهم باسم. م. ا 15 سنة ونور. ع. ع 17 سنة وسليمان. ج. ع 33 سنة ومحمد. ج. ع 27 سنة ومحمود. ش. ي 20 سنة ومحمد. ح. ع 16 سنة وعاصم. ر. م 20 سنة تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج كما تم التحفظ على السيارتين والسائقين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 
 

حادث المنيا تصادم مصابين

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