تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات والمدن المصرية.

حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسوج اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وقالت منار غانم، العضو الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن اليوم نشهد شبورة مائية أقل كثافة من أمس مضيفة وجود شبورة مائية في بعض الأماكن خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تتلاشي مع سطوع الشمس و بالتالي تتحسن الرؤية الأفقية على الطرق.

وتوقعت منار غانم، بأن غدا السبت تقل كثافة الشبورة المائية غير مؤثرة على الطرق السريعة مشيرة إلي انخفاض طفيف في درجات الحرارة يتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.



وأضافت العضو الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن العظمى علي القاهرة الكبرى اليوم تتراوح مابين 19 إلي 22 درجة مئوية متوقعة بأن غدا السبت تسجل العظمي على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال فترات النهار خاصة مع الأجواء المشمسة والشعور بالدفء.

وحذرت منار غانم، من الطقس خلال فترات الليل حيث يسود طقس شديد البرودة ليلا و فترات الصباح الباكر مشيراً بأن الصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح مابين 10 إلي 12 درجة مئوية وتقل بالمدن الجديدة وبعض المحافظات لتتراوح مابين 5 إلى 6 درجة مئوية.

وتوقعت وجود فرص أمطار غدا بمنطقة مطروح والسلوم لفتاً بأن يومي الأحد و الأثنين وجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا ووجود فرص لسقوط الأمطار في محافظات شمال البلاد متفاوتة الشدة وأيضا المحافظات الساحلية الأكثر تأثرا بسقوط الأمطار مع وجود نشاط للرياح يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.



كما توقعت بأن يومي الثلاثاء والأربعاء عودة استقرار الأحوال الجوية و قلة كميات الأمطار والاستمتاع بأجواء شتوية خلال فترة الأعياد.