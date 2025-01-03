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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

مفاجأة بشأن ضرائب المحمول ونصيحة لتجنب الرسوم الجمركية

الجمارك على الهواتف
الجمارك على الهواتف
محمد يحيي
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فجرت الحكومة المصرية مفاجأة للمواطنين بشأن تطبيق الضرائب والرسوم علي الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.

وكشف مصدر بارز بوزارة المالية في اتصال هاتفي مع صدي البلد ، بأن الضرائب والرسوم المفروضة علي الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج كما هي ولم تتغير حيث يتم المحاسبة علي اصطحاب أكثر من هاتف بما يمثل موبايل وحيد خاضع الإعفاء الجمركي الشخصي وبما يتوافق مع الاعراف الجمركية المتبعة .

قال المسئول أن وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك راعت الظروف الاقتصادية وما تلاه من ارتفاع في سعر الهواتف المحمولة محليا وخارجيا بسبب ارتفاع أسعار الخامات والتداعيات الجيوسياسية .

واوضح المسئول أن الوزارة نسقت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق تطبيق تليفوني وهو مخصص لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج .

وأوضح انه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق «تليفوني» دون الحاجة للرجوع لموظفي الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها «أون لاين» خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق «تليفوني».

الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة المستوردة تطبيق الضرائب والرسوم علي الهواتف المحمولة

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