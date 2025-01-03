إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضي مشروعات هيئة الطاقة المتجددة بالمنيا

قاد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا حملة مكبرة على مدار يومين لإزالة التعديات على الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.

وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة تعدٍ بمراكز المنيا وأبو قرقاص وسمالوط والصحراوى الشرقى، حيث ضمت الحملة رؤساء المراكز ، بالإضافة إلى ممثلي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة والتي تم تخصيصها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، والتي تُعد جزءاً أساسياً من خطة التنمية المستدامة.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود الدولة المستمرة فى مواجهة أي محاولات للتعدي فى مهدها على الأراضي المخصصة للمشروعات التنموية ومواصلة متابعتها لعدم معاودة التعدى مرة أخرى .