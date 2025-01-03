خبير: القرصنة تؤرق البشر حول العالم.. ويجب زيادة الوعي بكيفية الحماية

تحدث الدكتور محمد عزام، خبير في تكنولوجيا المعلومات، عن حماية الحسابات الشخصية على إنستجرام وصورة الملف الشخصي على فيسبوك، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يُؤرق المليارات من البشر، لأننا جميعًا تحت ضغوط السوشيال ميديا، فهناك احتمالية لاختراق الحسابات الشخصية، مما يعرض الصور والمعلومات الشخصية الموجودة عليها للقرصنة.

وأضاف عزام خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن زيادة عوامل الأمان على الحساب تجعل من الصعب الوصول إليه، مشددًا على ضرورة استخدام كلمة سر معقدة وتخزينها في مكان آمن بعيدًا عن الهاتف، بالإضافة إلى عدم نشر الصور الشخصية على السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن من أخطر الأمور التي قد يقوم بها الناس هي نشر بياناتهم وصورهم الشخصية على السوشيال ميديا بإرادتهم، ما يسهل على المخترقين عملية الاختراق.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن المشاهير والوكالات الإخبارية يضعون علامات مائية على الصور والبيانات الخاصة بهم لحمايتها من الاختراق، نظرًا لوجود العديد من الطرق للتلاعب بالصور والدخول إلى الحسابات الخاصة، مؤكدًا، مشددًا، على أهمية الوعي لحماية هواتفنا وأنفسنا من هذه المخاطر.