محافظ أسوان يتابع جهود الأطقم الفنية لتفريغ جيوب الهواء بخزان المحمودية

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ميدانياً الجهود الجارية للانتهاء من تفريغ جيوب الهواء من المحابس الرابطة بخزان المحمودية، والتى كانت السبب الرئيسى لحدوث مشكلة عدم انتظام وصول المياه فى بعض مناطق مدينة أسوان ، وهذا يتكامل مع تنفيذ الحل الدائم بتركيب محبس هواء جديد ضمن الخطة العاجلة لرفع كفاءة خزان المحمودية.

ويأتى ذلك فى إطار الإنتهاء من مشكلة عدم انتظام وصول المياه فى بعض مناطق مدينة أسوان ، وتتويجاً للجهود المبذولة ليلاً ونهاراً خلال الأيام القليلة الماضية ، والتى أسفرت عن تجميع جيوب الهواء فى أكبر نقطة أسفل خزان المحمودية داخل الخط الرئيسى قطر 1200 مللى للخزان .

وأشاد المحافظ بكافة الجهود التى قامت بها الأطقم الفنية الموفدة من وزارة الإسكان ، والتى واصلت الليل بالنهار على مدار الأيام الماضية بمتابعة مستمرة من الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبتواجد ومشاركة دائمة من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس طارق رفاعى مساعد وزير الإسكان ، وهو ما أثمر عن انتظام ضخ مياه الشرب من خزان المحمودية إلى الخطوط الرابطة لأحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس، فضلاً عن المناطق الواقعة بطريق السادات.

ومن المنتظر إنهاء مشكلة عدم انتظام وصول المياه إلى هذه المناطق فى الساعات القليلة القادمة بعد امتلاء الشبكة بشكل كامل ووصولها إلى نقطة الاتزان مرة أخرى .

وتقدم محافظة أسوان اعتذارها عن المعاناة التى تعرض لها المواطنون بالمناطق التى شهدت عدم إنتظام للمياه بها ، والتى كانت لأسباب خارجة عن الإرادة ، ولكن تم تدراك الأمر ومعالجته بشكل علمى .

فيما افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سوق اليوم الواحد ، والمقام بمنطقة الطابية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق وبتخفيضات تصل لأكثر من 30 % ، ويضم أقسام المجمدات من اللحوم ، وأيضاً الدواجن الطازجة والبقوليات والخضروات والفاكهة ، ومختلف متطلبات البقالة ، فضلاً عن معرض منتجات مركز التدريب الحرفى للمعاقين.