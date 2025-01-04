أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع الحالي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لموجة أمطار جديدة خلال الأسبوع الجديد، تكون بين الشديدة ومتفاوتة الشدة على مناطق مختلفة.

موجة أمطار قادمة



وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس على البلاد، سيشهد موجة أمطار يومي الأحد والاثنين القادمين، تكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشهد درجات الحرارة، استمرار في الانخفاض الملحوظ على كافة أنحاء البلاد، لتسود أجواء شديدة البرودة تحديدا خلال ساعات الليل، وباردة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، باستثناء مناطق الجنوب، التي تكون مائلة للدفء نسبيا خلال ساعات النهار.

وتشهد مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، أجواء شديدة البرودة قد تصل لحد الصقيع على المزروعات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأسبوع الجديد، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجات

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا السبت على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 23 11

بنها 22 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 11

طنطا 21 11

دمياط 20 11

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 11

العريش 20 07

رفح 19 07

رأس سدر 21 09

نخل 20 05

كاترين 19 04

الطور 23 10

طابا 22 08

شرم الشيخ 26 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 09

مطروح 20 09

السلوم 19 08

سيوة 20 07

رأس غارب 25 12

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 26 14

حلايب 25 15

أبورماد 25 13

رأس حدربة 24 15

الفيوم 23 08

بني سويف 23 07

المنيا 24 07

أسيوط 25 06

سوهاج 25 07

قنا 27 10

الأقصر 27 09

أسوان 27 11

الوادى الجديد 25 08

أبوسمبل 26 11