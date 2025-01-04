قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن بعد التراجع.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-1-2025
مدرب بيراميدز يقدم الوصفة السحرية لـ كولر لمواصلة الانتصارات فى الأهلي
تفسير حلم اسم بشيرة في المنام للرجل والمرأة والعازب والحامل والمتزوجة
مشمس| الأرصاد تزف بشرى عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر
أسهم أوروبا تتراجع في نهاية أسبوع عطلات قصير
دعاء أول سبت من رجب.. بـ5 كلمات يرزقك الله فرحة تدمع لها عينيك
مفاجأة.. مهاجم برازيلي على ردار الزمالك
نانسي عجرم في حفل الرياض: أنا بجنن اسألوا فادي جوزي| صور
وظائف السكة الحديد.. 1098 فرصة عمل تشمل صراف ومهندس وهذا موعد التقديم
وفاة شخص عربي بفندق شهير بالجيزة ..والأجهزة الأمنية تحقق
أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع الحالي
أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفش أعمال بتعرض عليا l فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع الحالي

سقوط امطار
سقوط امطار
حسام الفقي
×

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض لموجة أمطار جديدة خلال الأسبوع الجديد، تكون بين الشديدة ومتفاوتة الشدة على  مناطق مختلفة.

موجة أمطار قادمة


وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس على البلاد، سيشهد موجة أمطار يومي الأحد والاثنين القادمين، تكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشهد درجات الحرارة، استمرار في الانخفاض الملحوظ على كافة أنحاء البلاد، لتسود أجواء شديدة البرودة تحديدا خلال ساعات الليل، وباردة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، باستثناء مناطق الجنوب، التي تكون مائلة للدفء نسبيا خلال ساعات النهار.

وتشهد مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية، أجواء شديدة البرودة قد تصل لحد الصقيع على المزروعات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأسبوع الجديد، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة
السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجات
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات
جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجات

فيما يلى بيان بتوقعات درجات الحرارة غدا السبت على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 12
العاصمة الإدارية 22 11
6 أكتوبر 23 11
بنها 22 12
دمنهور 21 12
وادى النطرون 22 12
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 21 11
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 11
طنطا 21 11
دمياط 20 11
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 22 10
السويس 22 11
العريش 20 07
رفح 19 07
رأس سدر 21 09
نخل 20 05
كاترين 19 04
الطور 23 10
طابا 22 08
شرم الشيخ 26 14
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 09
مطروح 20 09
السلوم 19 08
سيوة 20 07
رأس غارب 25 12
الغردقة 26 14
سفاجا 25 14
مرسى علم 26 15
شلاتين 26 14
حلايب 25 15
أبورماد 25 13
رأس حدربة 24 15
الفيوم 23 08
بني سويف 23 07
المنيا 24 07
أسيوط 25 06
سوهاج 25 07
قنا 27 10
الأقصر 27 09
أسوان 27 11
الوادى الجديد 25 08
أبوسمبل 26 11

الأرصاد الجوية الطقس هيئة الأرصاد الجوية أجواء شديدة البرودة موجة أمطار جديدة توقعات درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟

كولر

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد

عمرو اديب

الراجل يغلط تبيعوه.. عمرو أديب يفتح النار على جمهور الأهلي | ماذا قال؟

سعر الدولار

آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت 4 -1-2025

بالصور

تفسير حلم اسم بشيرة في المنام للرجل والمرأة والعازب والحامل والمتزوجة

تفسير حلم اسم بشيرة في المنام وعلاقته بالرائي
تفسير حلم اسم بشيرة في المنام وعلاقته بالرائي
تفسير حلم اسم بشيرة في المنام وعلاقته بالرائي

نانسي عجرم في حفل الرياض: أنا بجنن اسألوا فادي جوزي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟

الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي

صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

فيديو

محمود عبد الغفار

أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفش أعمال بتعرض عليا l فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد