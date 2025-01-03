"بناء الإنسان" و"التحول الرقمي" في مناقشات قصور الثقافة بالجيزة

شهدت المواقع الثقافية بمحافظة الجيزة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظمت مكتبة الدقي الثقافية بالتعاون مع مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، يوما ثقافيا فنيا لذوي الهمم، تحت عنوان "بناء إنسان"، شمل مجموعة من الأنشطة منها، جلسة "الحكواتي" قدم خلالها د. وليد الإمام مبارك، الباحث بمركز التراث العلمي والمتخصص في تنمية مهارات الأطفال، سرد قصة "نور والكنز المخفي" التي تناقش أحداثها أهمية الأمل والعمل الجماعي والمحبة كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط.

كما شاركت زينب صديق، مدير المكتبة، بورشة فنية للتعبير عن حب الوطن من خلال الرسم والتلوين، واختتمت الفعاليات بعرض فني للتنورة التراثية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية على أنغام الأغاني التراثية الشعبية.

وشهد بيت ثقافة كرداسة، محاضرة ناقشت خلالها آية سامي، أهمية التحول الرقمي، ودوره في تحسين جودة حياة المواطن، وتحسين الظروف المعيشية، فيما قدمت د.دينا مغيث، ورشة فنون تشكيلية لتعليم تقنيات دمج الألوان.

كما أقامت مكتبة الشيخ زايد ورشتين فنيتين، الأولى لتعليم الرسم بالخطوط والعناصر المبسطة، تدريب الفنان هاني مبارك، والأخرى لتصميم كارت معايدة بتقنية طي الورق الملون، للتعبير عن العام الميلادي الجديد، تنفيذ د. ريهام ماهر.

وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، وإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث

أقام قصر ثقافة العياط لقاء حول "جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة" أداره محمد سيد، موضحا أهم المشروعات التنموية القومية التي ساهمت في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، كما عقدت محاضرة توعوية، تناولت خلالها الباحثة انتصار سعيد، مخاطر الزواج المبكر، وتأثيره السلبي على الفتيات، صحيا ونفسيا، إلى جانب حوار عن طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، من تنفيذ إيمان عبد المنصف.

كما أقامت مكتبة الحديقة الخضراء ورشة فنون تشكيلية للتدريب على تظليل المجسمات ثلاثية الأبعاد، قدمتها الفنانة د. أماني الشيخ.

وضمن الأنشطة المدرسية لبيت ثقافة أوسيم، عقد الباحث محمود ماهر، محاضرة تثقيفية للتحذير من العنف ضد المرأة، حيث قام بتوضيح أنواعه وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وذلك بمدرسة الإسماعيلية بنات، فيما عقدت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة حكي مع ورشة فنية باستخدام ورق الفوم، للمدربة نجلاء سيد.