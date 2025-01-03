قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟
كيف تؤسس شركة في يوم واحد .. اعرف الخطوات
20 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية
الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا
مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال لمواجهة فالينسيا بالدوري الإسباني
وزير الإسكان: إجراء قرعتين للمواطنين بالقادسية والأمل بالعبور الجديدة 20و21 يناير
موسكو: سلطات سوريا الجديدة ترسل إشارات باهتمامها باستمرار الوجود الروسي
محمد رمضان أول المشاركين.. تعاون مع مارفل العالمية أولى مفاجآت بشرى في 2025
قائمة أقوى 100 مصرف عربي تضم 12 بنكا مصريا .. انفوجراف
فلسطين: الأطباء في غزة يخوضون معركة صعبة
حبس ممثل أجنبي شهير في السعودية بتهمة حيازة المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

"بناء الإنسان" و"التحول الرقمي" في مناقشات قصور الثقافة بالجيزة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور
×

شهدت المواقع الثقافية بمحافظة الجيزة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

ونظمت مكتبة الدقي الثقافية بالتعاون مع مؤسسة التثقيف الفكري بالجيزة، يوما ثقافيا فنيا لذوي الهمم، تحت عنوان "بناء إنسان"، شمل مجموعة من الأنشطة منها، جلسة "الحكواتي" قدم خلالها د. وليد الإمام مبارك، الباحث بمركز التراث العلمي والمتخصص في تنمية مهارات الأطفال، سرد قصة "نور والكنز المخفي" التي تناقش أحداثها أهمية الأمل والعمل الجماعي والمحبة كأساس لبناء مجتمع قوي ومترابط.

كما شاركت زينب صديق، مدير المكتبة، بورشة فنية للتعبير عن حب الوطن من خلال الرسم والتلوين، واختتمت الفعاليات بعرض فني للتنورة التراثية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية على أنغام الأغاني التراثية الشعبية.

وشهد بيت ثقافة كرداسة، محاضرة ناقشت خلالها آية سامي، أهمية التحول الرقمي، ودوره في تحسين جودة حياة المواطن، وتحسين الظروف المعيشية، فيما قدمت د.دينا مغيث، ورشة فنون تشكيلية لتعليم تقنيات دمج الألوان.

كما أقامت مكتبة الشيخ زايد ورشتين فنيتين، الأولى لتعليم الرسم بالخطوط والعناصر المبسطة، تدريب الفنان هاني مبارك، والأخرى لتصميم كارت معايدة بتقنية طي الورق الملون، للتعبير عن العام الميلادي الجديد، تنفيذ د. ريهام ماهر.

وتواصلت الفعاليات المنفذة من خلال فرع ثقافة الجيزة برئاسة كرم ربيع، وإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث 
أقام قصر ثقافة العياط لقاء حول "جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة" أداره محمد سيد، موضحا أهم المشروعات التنموية القومية التي ساهمت في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، كما عقدت محاضرة توعوية، تناولت خلالها الباحثة انتصار سعيد، مخاطر الزواج المبكر، وتأثيره السلبي على الفتيات، صحيا ونفسيا، إلى جانب حوار عن طرق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، من تنفيذ إيمان عبد المنصف.

كما أقامت مكتبة الحديقة الخضراء ورشة فنون تشكيلية للتدريب على تظليل المجسمات ثلاثية الأبعاد، قدمتها الفنانة د. أماني الشيخ.

وضمن الأنشطة المدرسية لبيت ثقافة أوسيم، عقد الباحث محمود ماهر، محاضرة تثقيفية للتحذير من العنف ضد المرأة، حيث قام بتوضيح أنواعه وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، وذلك بمدرسة الإسماعيلية بنات، فيما عقدت مكتبة دور التربية الثقافية ورشة حكي مع ورشة فنية باستخدام ورق الفوم، للمدربة نجلاء سيد.

محافظة الجيزة الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية محمد ناصف المواقع الثقافية برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارات مهمة.. توجيهات ضرورية لـ4 وزراء ومحافظ البنك المركزي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الطقس

تحذيرات عاجلة.. حالة الطقس من اليوم ولمدة 7 أيام قادمة | فيديو

انستاباي

تطبيق انستاباي كشف التفاصيل.. سبب خصم أموال من رصيد المستخدمين

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

شقق الإسكان

احترس .. سحب شقق الإسكان بعد التخصيص | اعرف الحالات

زيزو

زيزو يتعرض لحادث سير أثناء توجهه لتدريبات الزمالك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

بالصور

في دولة الاحتلال.. "محمد" يتصدر أسماء المواليد الذكور في عام 2024

أسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الأختلال الإسرائيلي
أسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الأختلال الإسرائيلي
أسم محمد الأكثر شيوعا بين مواليد دولة الأختلال الإسرائيلي

احترس إن كنت منهم.. هؤلاء ممنوعين من شرب الشاي باللبن

أشخاص ممنوعين من تناول الشاي باللبن
أشخاص ممنوعين من تناول الشاي باللبن
أشخاص ممنوعين من تناول الشاي باللبن

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

المضبوطات
المضبوطات
المضبوطات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل خضار سوتيه للرجيم

طريقة عمل خضار سوتيه
طريقة عمل خضار سوتيه
طريقة عمل خضار سوتيه

فيديو

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

زواج ياسمين الخطيب

ماكانتش لابسة فستان فرح.. من هو زوج ياسمين الخطيب الخامس؟

اللاعب أحمد عبد القادر

كولر سبب رحيلي من الأهلي.. أحمد عبد القادر يحسم الجدل بشأن مفاوضات الزمالك

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد