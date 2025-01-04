عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 4-1-2025

سجل سعر الذهب في مصر تحركًا في سوق الصاغة اليوم السبت 4-1-2024، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى أكثر من 3750 جنيهاً للشراء في محلات الصاغة، وفقًا لأحدث البيانات الواردة من سوق الصاغة.

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها انخفاض سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو 3760 جنيهًا للشراء بحسب أخر تحديث.

أسعار الذهب اليوم السبت 4-1-2025

ارتفعت أسعار الذهب محليًا مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث زاد سعر الأوقية إلى 2,639 دولارًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعا ليصل إلى 3222 جنيها في محلات الصاغة، ويظل ارتفاعا من نحو حوالي 3300 جنيه قبل أيام قليلة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 ارتفاعا إلى 30080 جنيهًا بدون مصنعية، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 29880 جنيهًا، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام ارتفاعا ليصل إلى 3760 جنيهًا للشراء و 3735 جنيا للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4297 جنيهًا في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4500 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 4297 جنيهًا للشراء، و 4268 جنيهًا للبيع.

عيار 21: 3760 جنيهًا للشراء، و 3735 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 3222 جنيه للشراء، و 3201 جنيهًا للبيع.

عيار 14: 2506 جنيهًا للشراء، و 2490 جنيهًا للبيع.

عيار 12: 2148 جنيهًا للشراء، و 2134 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، حيث سجلت الأوقية 2,641.41 دولار وقت كتابة التقرير ، مقارنةً بأعلى سعر بلغته الشهر الماضي عند 2790.41 دولار.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة