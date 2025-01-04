محافظ جنوب سيناء يزف بشرى سارة عن الإقبال السياحي في رأس السنة

كشف اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، آخر تطورات نسبة الأشغال في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك انتعاشة كبيرة للغاية للسياحة الشتوية في مصر.

نسبة الأشغال في المحافظة

أضاف اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن نسبة الاشغالات 100% في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الآلاف من السائحين احتفلوا بليلة رأس السنة في جنوب سيناء.

وتابع اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة كانت على أتم الاستعداد لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، وقوات الأمن منتشرة بصورة مكثفة في كل أرجاء المحافظة، وذلك لحماية المواطنين وتوفير كل ما يلزمهم في هذا اليوم الاحتفالي.

