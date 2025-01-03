بشرى: شاركت في فيلم «آخر الخط» بدون أجر .. وأفلام الزعيم بها رسالة| فيديو

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها، بالمشاركة في فيلم «أخر الخط»، والذي يتم عرضه حاليًا على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.



وأوضحت بشرى في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنها وافقت على المشاركة بفيلم «أخر الخط» بدون أجر، نظرًا لإعجابها الشديد بفكرة العمل السينمائي، حول سبعة شخصيات مختلفة تمثل «الخطايا السبع»، وتدور أحداثه في إطار فنتازيا اجتماعية، وتم التصوير والمونتاج بتنقيات عالمية.

وأضافت بشرى، قائلة: «فيلم أخر الخط، تجربة محمد السعدني كمؤلف ومخرج، ومبسوطة بالتجربة لممثل بيكتب ويخرج، والفيلم به مجموعة مميزة من النجوم محمد علي رزق، بسمة، محمد القس من السعودية، ووئام مجدي».

وتابعت بشرى حديثها قائلة: «بدعم الفيلم بدون أجر، ومكنتش مترددة لأن الفكرة عجبتني جدًا، وفي ممثلين بيدعموا الأفلام القصيرة بدون أجر، مثل الفنان سيد رجب، والفنان صبري فواز، والفنانة سلوى محمد علي، دعمًا للممثلين الشباب، إذا عجبتهم الفكرة وبها بُعد فنّي، لأنها ليست أفلام تجارية».

وردت بشرى على تصريحات الفنانة سلوى محمد علي، بأن أفلام النجم عادل إمام ليس بها رسالة، مؤكدة على أن الكثير من أفلام الزعيم، تحمل رسائل هامة، مثل: «زهايمر، السفارة في العمارة، مرجان أحمد مرجان، الإرهابي، وطيور الظلام، ومسلسل عوالم خفية».

وأضافت بشرى، أن الفنانة سلوى محمد علي لديها فلسفة مختلفة وهي أن الفن ليس بالضرورة يتضمن رسالة؛ لأن الفن بالنسبة لها كنوع من الترفيه أو لرسم بسمة على وجوه الناس، وهذا في حد ذاته رسالة.

وكشفت بشرى أنها تشارك في مسلسل «سيد الناس» مع الفنان عمرو سعد، والفنانة إلهام شاهين، من إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.