قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب شباب بلوزداد: فوزنا مستحق وتحكمنا في زمام المباراة أمام الأهلي
إعلامي يصدم جماهير الزمالك: غياب 3 نجوم عن مباراة المصري
سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على الأهلي وكولر.. ماذا قال؟
‏بشرى سارة للموظفين.. إجازتان رسميتان خلال يناير 2025
الوقت القاتل ..تعليق ناري من إبراهيم عبد الجواد على خسارة الأهلي
سارة درزاوي أحدث عروس بالوسط الفني.. نجمة مسرح مصر معيدة بالجامعة
توقعات حالة الطقس اليوم السبت 4 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات
موسكو ترد على وزيرة خارجية ألمانيا بشأن القواعد الروسية في سوريا
الأهم من التصنيف الدولي.. أيمن زهري: مصر تعيش حالة انفتاح في حقوق الإنسان
استشاري نفسي: المرأة تفقد أنوثتها في 7 حالات.. العصبية أبرزها
رياح وأمطار.. حالة الطقس في مصر خلال الساعات القادمة
بعد دعوة رئيس وزراء العراق.. لطفي لبيب يعلن إعتزال الفن بشكل نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

إعلامي يصدم جماهير الزمالك: غياب 3 نجوم عن مباراة المصري

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود
×

فجر الإعلامي مينا ماهر مفاجأة صادمة  لجماهير الزمالك  قبل مواجهة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب مينا ماهر : تأكد غياب ميدو جابر و عبد الرحيم دغموم و باهر المحمدي عن مواجهة الزمــــالك في الكونفدرالية بستاد برج العرب.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب فندق هيلتون ببرج العرب، استعداداً لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقرر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأبيض إلى برج العرب صباح غداً السبت للانتظام في معسكر مغلق استعداداً للقاء .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

جدول ترتيب الدوري المصري  

1- الزمالك 14 نقطة
2- بيراميدز 14 نقطة
3- الأهلي 12 نقطة - مباراة مؤجلة
4 - سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5- المصري البورسعيدي 12 نقطة
6- زد اف سي 10 نقاط
7 - فاركو 10 نقاط
8- بتروجت 9 نقاط
9- الاتحاد السكندري 9 نقاط
10- البنك الأهلي 8 نقاط
11- غزل المحلة  8 نقاط
12- طلائع الجيش 8 نقاط
13- الإسماعيلي 7 نقاط
14- حرس الحدود 6 نقاط
15- إنبي 6 نقاط
16- الجونة 6 نقاط
17- سموحة 5 نقاط - مباراة مؤجلة
18- مودرن سبورت 5 نقاط

الزمالك ميدو جابر باهر المحمدي عبد الرحيم دغموم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

بنوك

مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

الاشتراك التأميني

احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا

الذهب

بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

نقابة الصحفيين تنظم رحلة اليوم الواحد إلى بورسعيد خلال إجازة نصف العام

جامعة حلوان

القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان يعلن قبول دفعة جديدة لدراسة الماجستير

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد خدمات مكتب التنمية بالإيبارشية

بالصور

سارة درزاوي أحدث عروس بالوسط الفني.. نجمة مسرح مصر معيدة بالجامعة

سارة درزاوي
سارة درزاوي
سارة درزاوي

مايان السيد تتألق بفستان ساحر بسعر 311 ألف جنيه .. صور

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

لن تتوقعها.. فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب ومنع الجلطات

فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب
فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب
فوائد الفواكه المجففة لصحة القلب

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يناير 2025.. كن حذرًا وواقعيًا

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد