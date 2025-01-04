خالد الغندور: الشناوي مش بيقعد دكة لـ مصطفي شوبير

وجة الإعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة لحارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك :الشناوي مش بيقعد دكة لمصطفي شوبير ومش أول مرة تحصل و بعض الاهلاوية زعلوا من كلامي و بعد الماتش كل الاهلاوية بيقولوا نفس الكلام و منهم الكباتن سيد عبد الحفيظ و وائل جمعة.

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.