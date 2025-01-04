استقرار أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم، السبت 4 يناير 2025، استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات في الأسواق المحلية، متأثرة بالثبات النسبي في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وفيما يلي أسعار الذهب حسب العيارات المختلفة:

عيار 24: 311.44 درهمًا للجرام.

عيار 22: 285.49 درهمًا للجرام.

عيار 21: 272.51 درهمًا للجرام.

عيار 18: 233.58 درهمًا للجرام.

عيار 14: 181.68 درهمًا للجرام.

وتأتي هذه الأسعار مع استقرار سعر الأوقية عالميًا عند حوالي 2,650 دولارًا، ما يعكس هدوءًا في حركة الطلب على الذهب في الأسواق العالمية والمحلية.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب في الإمارات تعد من بين الأكثر استقرارًا في المنطقة، نظرًا للتوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى دور الإمارة كمركز تجاري رئيسي للذهب والمجوهرات.

وينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اليومية في الأسعار خاصة مع التقلبات المحتملة خلال فترة التداول المسائية.