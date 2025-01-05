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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أحلى من الجاهز.. طريقة تحضير تارت الفواكه

تارت الفواكة
تارت الفواكة
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تارت الفواكة من الحلويات المميزة التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة .

إليكِ طريقة تحضير تارت الفواكه:

مكونات تارت الفواكة

للعجينة:

1 1/4 كوب دقيق 

1/4 كوب سكر 

1/2 كوب زبدة باردة

1 صفار بيضة

2-3 ملاعق ماء بارد (حسب الحاجة)

للحشوة:

1 كوب كريمة خفق

1/2 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

فواكه طازجة متنوعة (توت، كيوي، فراولة، عنب، أو أي فاكهة تحبينها)

للتلميع:

2 ملعقة كبيرة من المربى (مربى المشمش أو التوت)

طريقة تحضير تارت الفواكة 

1. في وعاء، امزجي الدقيق والسكر.

2. ضيفي الزبدة الباردة المقطعة واستخدمي أطراف أصابعك لفرك الزبدة مع الدقيق حتى تحصلين على خليط يشبه الرمل.

3. ضعي صفار البيضة واخلطي جيداً، ثم أضيفي الماء تدريجياً حتى تتكون عجينة ناعمة.

4. غطي العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

5. سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

6. افردي العجينة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق، ثم ضعيها في قالب تارت مدهون بالزبدة.

7. اخبزي العجينة لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. اتركيها لتبرد تماماً.

تحضير الحشوة:

في وعاء، اخفقي الكريمة مع السكر البودرة والفانيليا حتى تتشكل كريمة خفيفة وقوامها ثابت.

بعد أن تبرد القاعدة، ضعي الكريمة على القاعدة المحمصة ووزعيها بالتساوي.

رصي الفواكه الطازجة على السطح بشكل جميل.

سخني المربى في قدر صغير حتى يصبح سائلًا، ثم امسحي به سطح الفواكه باستخدام فرشاة صغيرة لإعطائها لمعة جميلة.

قدمي تارت الفواكه باردة واستمتعي بها
 

تارت تارت فواكة حلويات فواكة

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