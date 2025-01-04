الفتح السعودي يفسخ تعاقده مع مدرب الزمالك السابق

أثار الإعلامي محمد فاروق الجدل، بعد نشره خبرا عن فسخ الفتح السعودي تعاقده مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جوزيه جوميز.

وكتب فاروق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “رسميا الفتح السعودي يفسح تعاقده مع جوميز ويقترب من تدريب....”.

الحقيقة وراء شائعات رحيل جروس

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تعاقدنا مع كريستيان جروس عن اقتناع تام والشائعات حول رحيله مجرد حرب وكلاء وتعاقدنا مع 16 لاعب عن طريق 11 وكيل ورفضت أن يكون هناك وكلاء بعينهم في صفقات الزمالك".

وأضاف: "هاني شكري وهاني برزي وحسين لبيب بذلوا مجهودا كبيرا في التعاقد مع عبدالله السعيد".