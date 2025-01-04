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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

فورد موستانج تسجل أسوأ مبيعات في تاريخها هذا العام

فورد موستنج
فورد موستنج
عزة عاطف
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شهدت سيارة فورد موستانج، واحدة من أشهر السيارات الرياضية في العالم، عامًا صعبًا للغاية في 2024، حيث سجلت أسوأ مبيعات في تاريخها الممتد لستة عقود. 

ووفقًا للإحصائيات، باعت الشركة 44,003 سيارة فقط خلال العام الماضي، ما يعكس انخفاضًا كبيرًا في الإقبال على هذا الطراز الأيقوني.

تراجع مستمر في مبيعات موستانج

لم يكن عام 2024 حدثًا استثنائيًا بالنسبة لموستانج، حيث استمر الاتجاه التنازلي لمبيعات السيارة منذ سنوات. 

وفي حين شهد عام 2023 انتعاشًا طفيفًا، إلا أن عام 2024 أعاد المبيعات إلى منحى الانخفاض، متجاوزًا الرقم القياسي السلبي السابق لعام 2022، عندما بيعت 47,566 وحدة فقط.

.توضح الأرقام تدهور الأداء في نهاية العام الماضي، حيث انخفضت مبيعات الربع الرابع بنسبة 43.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مع بيع 7,518 وحدة فقط.

موستانج ماك إي تتفوق على موستانج التقليدية

في مفارقة لافتة، تفوقت سيارة موستانج ماك إي الكهربائية على الموديل التقليدي بفارق يزيد عن 7,000 وحدة، حيث بلغت مبيعاتها 51,745 سيارة خلال 2024. 

وقد ساهمت سياسة التسعير التنافسية والحوافز التي قدمتها فورد في تعزيز الطلب على الكروس أوفر الكهربائية.

وشهد الربع الرابع من العام الماضي زيادة بنسبة 35.6% في مبيعات Mach-E مقارنة بعام 2023، مع بيع 16,119 وحدة. 

بدأت أسعار Mach-E لعام 2025 من 38,490 دولارًا لإصدار Select مع الدفع الخلفي، ما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين الباحثين عن سيارة كهربائية بأسعار معقولة.

أسعار موستانج 2025

في المقابل، تبدأ أسعار فورد موستانج 2025 EcoBoost العاملة بالبنزين من 33,515 دولارًا، وهو نفس سعر العام الماضي. 

ومع ذلك، شهدت طرازات GT زيادة في الأسعار بمقدار 2,600 دولار، حيث يبدأ سعرها الآن من 47,055 دولارًا.

أسباب محتملة للتراجع

لم تعلّق شركة فورد حتى الآن على أسباب الانخفاض الكبير في مبيعات موستانج، لكن قد تكون هناك عوامل مثل مشاكل التوريد أو الإنتاج ساهمت في ذلك. كما يشير البعض إلى تغيّر اهتمامات المستهلكين نحو السيارات الكهربائية والكروس أوفر على حساب السيارات الرياضية التقليدية.

نظرة إلى المستقبل

بينما تسعى فورد لدعم مبيعات موستانج ماك إي وسط الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، يبدو أن التحدي الأكبر أمام الشركة سيكون الحفاظ على جاذبية طراز موستانج التقليدي في سوق يشهد تحولات كبيرة في تفضيلات المستهلكين.

سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال ورود أي تعليقات رسمية أو تحديثات جديدة من الشركة.

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